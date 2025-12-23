Compartir

Cañuelas logró una destacada cosecha de medallas en Jujuy

Por: @oscarhh10

Durante el primer fin de semana de diciembre se llevó a cabo el 50° Campeonato Nacional de Taekwondo, que reunió a más de 550 competidores de todo el país en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Cañuelas tuvo una masiva y sobresaliente participación, logrando una importante cantidad de medallas de oro, plata y bronce.

La delegación cañuelense estuvo integrada por 49 competidores pertenecientes a las escuelas “Sol de Oro” de Cañuelas Centro, Alejandro Petión y Máximo Paz. El viaje y la participación en el certamen fueron posibles gracias al enorme esfuerzo conjunto de deportistas, familiares y amigos, quienes organizaron rifas, ventas de empanadas, pizzas y otras actividades solidarias para solventar los gastos.

Medallistas de Cañuelas Centro

En representación de Cañuelas Centro, los deportistas que lograron subirse al podio fueron:

María Hizaguirre: bronce en lucha (Senior – cinturón amarillo / punta azul).

Bruno Ferreira: bronce en lucha y bronce en formas (Senior – amarillo / punta azul).

Fernanda Calvao: plata en lucha y plata en formas (Adulta – amarillo / punta azul).

Gonzalo Herlin Amato: oro en lucha (Prejuvenil – 1° dan).

Zoe Ponce: bronce en lucha (Prejuvenil – azul / punta negra).

Zoe Do Santos: plata en lucha (Prejuvenil – azul / punta negra).

Felipe Ferreira: plata (Infantil – azul / punta negra).

Dilan Sandez: bronce en lucha (Juvenil – azul / punta negra).

Aymará Galarza: plata en lucha (Juvenil – azul / punta negra).

Morena Canteros: bronce en formas (Juvenil – amarillo / punta azul).

Lautaro Blanco: bronce en lucha (Juvenil – azul / punta negra).

Dante Bono: bronce en lucha (Prejuvenil – azul / punta negra).

Paola Benítez: plata en lucha (Senior – amarillo / punta verde).

Benicio Romero: bronce en lucha (Juvenil – azul / punta negra).

Vicente Romero: plata en lucha (Infantil – azul / punta negra).

Maira Muñoz: bronce en lucha y plata en formas (Adulta – blanco / punta amarilla).

Además, la instructora Yesica Ayastuy obtuvo medalla de oro en formas (Senior – 2° dan).

Tras el certamen, Ayastuy expresó en diálogo con este medio:

“Fue una experiencia hermosa. Trabajamos mucho para poder viajar y, más allá de lo deportivo, permitió que chicos y grandes conocieran Jujuy, un lugar muy lindo que quizás no conocían”.

Y agregó:

“Volvimos con mucho envión para encarar el 2026 con todo”.

Delegación de Alejandro Petión

Por la escuela de Alejandro Petión, los competidores que lograron medallas fueron:

Oliver Cócarro, Valentina Cócarro, Emma Cócarro, Sabrina Cócarro, Abril Sivo, Agustín Sivo, Indalecio Bogarín, Catalina Rivero, Catalina Curti, Emma Valerio, Mateo Rivero, Flavia Bejarano, Juliana Bouzot, Vicente Crespo, Pedro Valerio, Camila Rivero, Brando Gómez, María Tibaldi, Pablo Borelli y David Bogarín.

Máximo Paz y el taekwondo adaptado

Por su parte, la localidad de Máximo Paz estuvo representada por Darío “El Oso” Ríos, quien compitió en taekwondo adaptado y logró dos medallas de plata.

En diálogo con cañuelasya.com, su instructor, el sabón Hernán Ciurcina, destacó:

“Darío obtuvo medallas de plata en formas y en habilidades mixtas. Un segundo puesto a nivel nacional es sumamente importante y nos llena de orgullo. Al mismo tiempo, nos compromete a trabajar aún más de cara al próximo año”.

Cabe mencionar que Darío Ríos agradeció especialmente a la intendenta Marisa.