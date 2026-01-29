ACTUALIDAD COMERCIALES 

🌿 SANTA ANA 2 – CAÑUELAS 🌿

💥 Precio promoción: USD 20.000

💰 Financiación:
Al boleto USD 10.000 + saldo en 10 meses

📐 Lotes de 480 m²
(36,27 de fondo × 13,25 de frente)

Posesión inmediata
Sin expensas
Con escritura

📍 Ubicación: Ruta 3 km 51, acceso por asfalto

📄 Documentación disponible para tu escribanía de confianza.

Si estás buscando un lote para vivir, invertir o disfrutar el fin de semana, esta es una oportunidad muy buena.
¿Querés que coordinemos una visita para que lo conozcas?

conectate a 2226 537027 – 2226 489405

