🌿 SANTA ANA 2 – CAÑUELAS 🌿
💥 Precio promoción: USD 20.000
💰 Financiación:
Al boleto USD 10.000 + saldo en 10 meses
📐 Lotes de 480 m²
(36,27 de fondo × 13,25 de frente)
✅ Posesión inmediata
✅ Sin expensas
✅ Con escritura
📍 Ubicación: Ruta 3 km 51, acceso por asfalto
📄 Documentación disponible para tu escribanía de confianza.
Si estás buscando un lote para vivir, invertir o disfrutar el fin de semana, esta es una oportunidad muy buena.
¿Querés que coordinemos una visita para que lo conozcas?
conectate a 2226 537027 – 2226 489405