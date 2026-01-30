Compartir

Extensión Pehuen: El barrio estará ubicado lindero a Pehuen 1, en la localidad de Alejandro Petión, a 300 metros de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Exactamente entre Lomas de Petion y Pehuen 1.

* Va a ser un barrio abierto y sin expensas, con lotes de entre 400 m2 y 460m2.

* Tendrá solo 1 acceso por calle Mariano Acosta (mismo acceso que Pehuen 1). 🛣️

* Cada manzana contará con una sola calle sin salida, generando mejor estética visual y privacidad. 🏘️

* Tendido eléctrico y calles con adoquin entretrabado. 💡

* Con escritura

* Posesión inmediata 📄

* ⁠El valor de venta es de 33.000 USD y se podrá pagar de la siguiente forma 💰:

Anticipo de 16.000 USD y el saldo restante a los 12 meses contra escritura.

‼️ IMPORTANTE: Accediendo en esta etapa, te damos la posibilidad de que elijas tu lote HOY con una reserva de 1.200 USD y hagas el anticipo en el mes de febrero! Este monto es aparte del precio del terreno, y corre a cuenta de gastos administrativos como confección y certificación de boleto de compra venta, y amojonamiento del terreno‼️