🏡 SANTA ANITA – CAÑUELAS
Barrio abierto en excelente ubicación

📐 Sólo 9 Unidades Funcionales de 1.400 m²
Medidas: 34,35 x 40,95

📍 A solo 5 cuadras aseguradas de Ruta 3 KM 51, acceso por asfalto
🌿 Entorno tranquilo, ideal para vivienda o inversión

✔ Posibilidad de financiación
Posesión inmediata (podés empezar a construir ya)
✔ Opcional de escritura directa
Sin expensas

💰 Valor promocional: USD 25.000
👉 Entrega USD 15.000 + saldo a los 10 meses

Una oportunidad en una zona que sigue creciendo 📈

📲 Consultas:
2226 537027
2226 489405

