🏡 SANTA ANITA – CAÑUELAS
Barrio abierto en excelente ubicación
📐 Sólo 9 Unidades Funcionales de 1.400 m²
Medidas: 34,35 x 40,95
📍 A solo 5 cuadras aseguradas de Ruta 3 KM 51, acceso por asfalto
🌿 Entorno tranquilo, ideal para vivienda o inversión
✔ Posibilidad de financiación
✔ Posesión inmediata (podés empezar a construir ya)
✔ Opcional de escritura directa
✔ Sin expensas
💰 Valor promocional: USD 25.000
👉 Entrega USD 15.000 + saldo a los 10 meses
Una oportunidad en una zona que sigue creciendo 📈
📲 Consultas:
2226 537027
2226 489405