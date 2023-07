9 de julio: Cultura es Independencia.

Compartir

El Instituto Cultural cumplió nueve años y lo festejó con una fiesta increíble. Todos los talleres, todos los Ensambles de música, toda la magia estuvo presente el pasado 9 de julio en las instalaciones del ICC. La familia cañuelense participó y fue protagonista en este cumpleaños tan especial.

Por Martín Aleandro

En el marco de los festejos por estos nueve años de vida del ICC, Cañuelas Ya estuvo charlando con quienes presentaron el proyecto de armar una Institución Educativa distinta, más amplia e inclusiva. El actual Secretario de Cultura Esteban Sarlenga y el Profesor Carlos Astudillo soñaron brindar un lugar para transformar la cultura y la sociedad de nuestro Distrito.

El Instituto Cultural surge a partir de la necesidad de brindarle a nuestra sociedad la posibilidad de formarse en distintas disciplinas artísticas sin tener que moverse de Cañuelas. ¿Cómo fue el proceso de gestión de este sueño tan ambicioso y necesario?

El proceso de gestión de este sueño fue pensar un espacio común donde convivan todas las disciplinas artísticas, y en ese sentido la decisión de Marisa Fassi fue recuperar el edificio de la emblemática Galería del Rosario. Se recuperó por medio de las cooperativas Argentina Trabaja que remodelaron el espacio para poder transformarlo en una institución educativa con la idea que confluyan muchas disciplinas artísticas en el mismo lugar. ¿Y por qué?, porque los que gestionamos o estamos en el camino del arte desde hace muchos años sabemos que algo le pasa a un chico cuando entra a un lugar y ve una escultura, un profe de pintura, otro chico pintando, alguien tocando un instrumento, alguien cantando. Ese diálogo que se produce es mágico y es muy revelador a veces. Entonces el hecho de que convivan muchas disciplinas en el mismo lugar nos parecía un hecho positivo. Y bueno, después la fuerza de la decisión política, porque arrancamos con una decena de talleres y hoy son más de 80, y, muchos funcionan en los barrios del Distrito, desde un lugar descentralizado.

A nueve años ininterrumpidos de funcionamiento del ICC podemos mirar hacia atrás y ver el camino recorrido. ¿Qué opinión tenés y cómo viviste estos años de transformación cultural?

Vivo estos nueve años mirando un poquito hacia atrás con mucha satisfacción por el camino recorrido. El principal objetivo del Instituto como herramienta para gestionar cultura fue la idea de: primero entender a la cultura como un derecho, y por tal razón tiene que ser accesible a todos. Y segundo: que podamos ser capaces de crear ciudadanos, vecinos, protagonistas de la cultura y no simples consumidores de ella.

Y eso hoy se puede ver reflejado cuando vos vas a una peña, cualquier fin de semana en una sociedad de fomento, cuando hay un evento o una fecha patria, o en los grandes festivales que organiza el Municipio: ahí va a estar la gente del Instituto como actor y como protagonista de la cultura. Sobre el escenario, junto a Ensamble de Música Popular, el Ensamble de Cumbia, o en los grupos de danza, siempre están actuando nuestros vecinos. Y esto es algo ya de la vida cotidiana de Cañuelas, y es el resultado directo de una política cultural inclusiva que nos llena de orgullo.

¿Crees en que una sociedad es más justa cuando todos los ciudadanos tienen la posibilidad de formarse culturalmente?

Claro que sí, la sociedad es más justa cuando hay igualdad de derechos y hay igualdad de oportunidades. Entonces, si entendemos, como decíamos en las preguntas anteriores, que la cultura es un derecho, ahí tiene que estar el Estado como igualador, ¿cierto? Entonces, bueno, la lógica de que alguien que puede ir a Buenos Aires y pagar para ver una obra de teatro o un espectáculo de primer nivel, bueno, ¿por qué no puede hacerlo un vecino de Cañuelas?, y ahí juega el Estado. Cualquier vecino de Cañuelas tiene la posibilidad hoy de ver a Topa en el Parque de la Salud, a Plim Plim de manera gratuita, o no sé, a un artista de nivel nacional en Uribe, o en cualquier momento y en cualquier fecha Patria a Los Carabajal o a Destino San Javier: la misma posibilidad gratuita en la plaza principal. Lo mismo con el acceso a los talleres, al aprendizaje, a un aprendizaje básico en forma de taller, pero que es el que después descubre a veces una verdadera vocación, ahí tiene que estar el Estado como igualador, y en eso creemos firmemente desde nuestro proyecto político. Esto es muy importante de resaltar, no existiría el Instituto Cultural ni existiría esta mirada de acceso a la cultura por fuera del proyecto político que nosotros encarnamos. Política, política cultural es poner plata, poner recursos del Estado a jugar a favor de la igualdad de oportunidades. En este sentido, y viendo el resultado de nueve años de gestión cultural dejamos demostrado que es una inversión y no un gasto.

Con varios años de gestión desde aquel 9 de julio de 2014 nace la idea de brindarles a los estudiantes de música del ICC la posibilidad de obtener un título profesional. Estaba pensado desde un primer momento llegar a gestionar la Escuela de Música Popular Cañuelas?

La creación de la Escuela de Música Popular es tal vez el broche de oro, el escalón final, digamos, porque cuando nosotros venimos estimulando desde hace 9 años a los chicos, y muchos de ellos descubren que la música puede llegar a ser un camino en su vida y quieren profesionalizarse de la mejor manera. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en Cañuelas cuando un joven quería ser músico y tener un título como para poder dar clase o para poder hacerlo profesionalmente? Tenía que viajar o irse a vivir a La Plata. Y ahí viene el tema del desarraigo o el gasto en largos viajes, viajar a Buenos Aires o a ir a estudiar a la EMPA, en Avellaneda, o a Julián Aguirre, implican un esfuerzo y un cambio de vida importante. Y bueno, ahí juega la política universitaria que la gestión tiene pensada para nuestros vecinos. La Escuela de Música surgió como una necesidad y hoy podemos decir que ya va por su segundo año de vida con más de 200 alumnos inscriptos. Estamos muy cerca de obtener el número de D.I.E.G.E.P. para que un alumno que cursa materias aquí en Cañuelas, pueda acreditarlas y seguir cursando en cualquier otra escuela de música si lo desea. Así que es un logro muy importante y es algo muy loable porque es la única en la región. Hoy temprano la Jefa Distrital Marisa Fassi anunció, en su discurso por los 9 años del ICC, un proyecto para que la EMPCA tenga edificio propio. Mirá, en la escuela hay alumnos de cinco municipios vecinos estudiando, además de los nuestros de Cañuelas. En ese sentido estamos dando el ejemplo, y es una matrícula que va a seguir creciendo porque también está la vista que la escuela era necesaria a nivel regional.