A 43 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS, CAÑUELAS HOMENAJEÓ A SUS VETERANOS*

En el monumento de la plaza Manuel Belgrano tuvo lugar la tradicional vigilia, que incluyó un homenaje especial a Mario Cappelletti, fallecido el año pasado. El acto oficial tuvo lugar en la plaza de El Taladro, junto al monumento que recuerda a Luis Mario.



Con una doble jornada de homenaje, la comunidad de Cañuelas conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La primera parte del reconocimiento tuvo lugar en la Plaza Manuel Belgrano, donde se llevó a cabo la tradicional vigilia en memoria de los héroes de la gesta de 1982. En tanto, el miércoles por la mañana, el acto central se realizó en la Plaza 9 de Julio de El Taladro, donde se erige el monumento en honor al ex combatiente Luis Mario.

En la emotiva vigilia, que reunió a vecinos, veteranos y familiares, el trompetista Sergio Goñi interpretó el Toque de Queda, mientras que la cantante Leila Inguanzo entonó el Himno Nacional Argentino. La intendenta Marisa Fassi participó de la ceremonia, acompañada por el parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta; el cura párroco Federico Sosa y el padre Pedro Delgado. En el marco de la vigilia, se realizó un sentido homenaje a Mario Cappelletti, excombatiente y referente de la causa malvinense en Cañuelas, fallecido en noviembre de 2024. Su esposa, Marita, emocionó a los presentes al recordar su incansable trabajo en la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones.

«Mario siempre decía que hay que sembrar en los niños el amor por esa parte de nuestra patria que nos fue arrebatada. Hoy ver aquí a algunos de esos niños ya grandes, que siguen acompañando, es el mejor testimonio de que su misión dio frutos», expresó Marita. En su honor, se descubrió una placa junto al monumento a las Islas Malvinas.

El excombatiente Walter Girbal, visiblemente emocionado expresó que «este homenaje no es solo por nosotros, sino por todos los que quedaron allá, en la isla, cuidando nuestro patrimonio».

Otro de los veteranos presentes, Eduardo Gallardo compartió: «Para nosotros esta fecha es muy difícil, hace 43 años de todo esto, éramos adolescentes, éramos chicos. Desde el 2 de abril hasta finales de junio son momentos muy duros. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida distinta, y a veces nos cuesta hablar. Este año es aún más difícil, porque nos falta Mario, el impulsor de estos encuentros. Pero seguimos aquí, porque la memoria es nuestro compromiso con quienes quedaron en las islas».

Este miércoles acto central en El Taladro comenzó con la entonación del Himno Nacional y una oración a cargo del padre Ulises: “Hoy estamos aquí para recordar a quienes dejaron su vida en suelo malvinense, pero también para pedir que su legado nos inspire a seguir construyendo un país más justo, más unido y con más amor por nuestra historia”, expresó.

Luego, el excombatiente Luis Regner tomó la palabra y emocionó a los presentes con su testimonio: «Hoy es un día de evocación y reflexión. Muchas cosas nos unen a Malvinas: la historia, la geografía y, sobre todo, esa herida abierta en el corazón de los argentinos», aseguró, al tiempo que destacó la importancia de transmitir la memoria a las nuevas generaciones.

Mario Gonzalo, alumno de 6to año de la Escuela Primaria 12 de la localidad, leyó unas palabras en homenaje a los veteranos: «Valoro mucho el coraje, el sacrificio y el valor que tuvieron en esos momentos. También valoro mucho a sus familiares por estar a cada hora y en cada momento de tristeza con ustedes. Los admiro mucho y espero que toda la Nación valore el sacrificio que pusieron por nuestra Patria y que todos los reconozcamos como héroes de la República Argentina».

La joven Mailyn Micaela Serrano, presidenta del Centro de Estudiantes del Anexo 3081, destacó el papel de los jóvenes en la preservación del legado malvinense: «Nuestro reclamo sigue vigente; la herida sigue abierta, pero el recuerdo de quienes ofrecieron sus vidas por la patria nos convoca a seguir luchando desde el diálogo y la paz».

Finalmente, los niños del Jardín de Infantes 915, acercaron a los veteranos un obsequio realizado con sus propias manos: corazones con los colores patrios que emocionaron a los héroes de Malvinas.

El cierre del homenaje estuvo a cargo de la intendenta Marisa Fassi, quien reafirmó el compromiso del municipio con la causa Malvinas. «Para mí es un orgullo decir que Cañuelas protege y abraza esta causa. Desde el Municipio seguiremos acompañando a nuestros ex combatientes, reivindicando su lucha y trabajando para que las nuevas generaciones comprendan la importancia de Malvinas en nuestra historia», afirmó. También recordó el sueño de Luis Mario de llevar la imagen de la Virgen del Carmen a las islas y valoró el trabajo de las escuelas en la enseñanza de la historia y el legado de Malvinas.

«Las Malvinas son argentinas y es muy importante la participación de la comunidad, el trabajo que hacen los veteranos, dando charlas en las escuelas siempre y el trabajo que realizan cada uno de nuestros docentes en las escuelas para mantener viva esta causa», aseguró la jefa comunal antes del cierre formal del acto con la Marcha de Malvinas.