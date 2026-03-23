A 50 años del golpe de Estado que cambió la historia de nuestro país para siempre.

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En el marco de los cincuenta años del último golpe cívico-militar en el distrito de Cañuelas se llevarán a cabo distintas jornadas conmemorativas. Con la premisa Memoria, Verdad y Justicia, y en diferentes locaciones se realizarán diferentes iniciativas relacionadas a esta fecha tan significativa a nivel Nacional.

Por Martín Aleandro

Durante esta semana que comienza este sábado 21 de marzo en el Salón “Belgrano” del Honorable Concejo Deliberante, continua el lunes en la Plaza San Martín y cierra el martes en el Instituto Cultural Cañuelas, se llevarán a cabo distintas jornadas en el marco del Día de la Memoria, por la Vedad y la Justicia. Una mi rada retrospectiva que invita a reflexionar sobre nuestro pasado reciente y a entender el presente. La historia nos marca el punto de partida y de inflexión, sucesos que determinaron un camino y signaron a nuestro país.

El sábado 21 a las 18 horas en el Honorable Concejo Deliberante (Mozotegui N° 768), se proyectará el documental “Revelar, indicios de identidad”, con la presencia del director Fermín Rivera. Una propuesta que invita al debate, a articular el pensamiento sobre nuestro pasado y sobre nuestra identidad.

El lunes, desde las 18, en la Plaza San Martín, continúa la propuesta con el “Festival y Vigilia por la Memoria”, que incluirá la intervención artística “Florecerán pañuelos”, radio abierta, proyección de videos y shows en vivo de artistas locales y regionales. Sobre el escenario estarán las bandas Malobueno, La Brújula, Contacto estrecho, Matías “Kekes” López Donadio, Lea Tellechea, lunes, Peter y Los Pájaros, Los Piojosos y Quimereando. Una jornada que invita a la juventud a tener un pensamiento crítico sobre nuestro pasado y nuestro presente.

El martes 24 de marzo a las 10hs en el Instituto Cultural Cañuelas (Del Carmen 664), y en colaboración con le Muse Campo, se inaugura la muestra plástica “Memorias”. La exposición abordará el trabajo de reconocidos referentes de la historieta y la literatura argentina, entre ellos Héctor Germán Oesterheld, Francisco Solano López, Ricardo Barreiro, Guillermo Saccomanno y Rodolfo Walsh, cuyas obras y trayectorias estuvieron profundamente atravesadas por el contexto histórico de la última dictadura militar.