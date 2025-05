A quien no le gusta!!! Pastelitos, empanadas y locro.

Compartir

Siempre llegando una fecha Patria, ya sea un 25 de Mayo ó el 9 de Julio, se piensa en las comidas típicas. Como puede ser un locro, empanadas o también torta frita o los clásicos pastelitos para acompañar un buen mate.

Uno de las referencias que hay en Cañuelas son los pastelitos de la Abuela Fela, pronto a cumplir 25 años. Desde cañuelasya.com dialogamos con Rubén Sumay, quien junto a su esposa y familia hacen esta especialidad.

Por: O. Heredia (@oscarhh10)

¿Cuantos años llevan con los pastelitos?

Empezamos en la crisis de 2001, así que uno está acostumbrado a las crisis. Por ahí vendes, por ahí no vendes, es así. Aunque en la semana se mayo hemos trabajado bastante bien.

¿Para las fechas Patrias se vende más?

Si…pero se viene vendiendo más acá en Cañuelas. Hay mucha gente nueva, se renueva mucho el público eso es importante. Yo la única propaganda que tengo es el boca a boca, es la que vale y me doy cuenta. De Mar del Plata vienen a buscar nuestros pasteles, eso pasa si si.

¿Sino están acá en el local de Vélez Sarfield 1183, están en las ferias?

No. No. Ya no estamos en la Feria Rural que es en donde nacimos. Yo a lo que apunto es que el cliente venga al mostrador, acá se llevan el pastel fresco.

¿Para vos …pastelito de batata o membrillo?

Yo en particular membrillo (risas)… Pero hay veces que me quedo sin batata y el membrillo me queda. El dulce de leche me pasa lo mismo, hay gente que viene y me compra 3 docenas de dulce de leche.

¿Otoño – invierno es la época fuerte o todo el año?

Invierno es la temporada alta. En verano trabajamos igual, por pedidos, siempre hay gente que nos conoce y nos encarga, gente que pasa por Cañuelas y nos hace el encargo. Hay transportistas que tienen la seguridad que viene y me lleva 6 ó 7 docenas.

¿Fueron sumando otros productos?

Empezamos con pasteles, lo fuerte nuestro, después sumamos la torta frita, medialunas, alfajores, pastafrola. Y hacemos mini pasteles que solo es por encargue ya que el repulgue es muy chiquito y tenés que tener una mano muy hábil para eso. Andrea, mi señora, los hace…yo le dijo que yo no, si vos los haces te haces cargo.

Abuela Fela, Vélez Sarfield 1183, entre Paso y Azcuénaga. En redes sociales como pasteles abuela Fela, en Instagram y facebook.

Abierto lunes y viernes de 16:30hs a 19hs. Sábados y domingos 9hs a 12:30 y de 16:30hs a 19hs.

Asimismo este domingo 25 de Mayo estarán acompañando el Acto Oficial en la explanada del Palacio Municipal, desde 8hs de la mañana.