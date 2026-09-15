A un año de animarse a cumplir su sueño, Sol Macuso tendrá su primer show solista.

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La cantante se presentará este sábado 19 de septiembre, desde las 21 horas, en Distrito Bar. La fecha tendrá un significado muy especial: se cumple exactamente un año desde que decidió comenzar a transitar el camino de la música.

Lo que durante muchos años fue un sueño lejano comenzó a convertirse en realidad casi de casualidad. Este sábado 19 de septiembre, Sol Macuso dará un paso muy importante en su carrera artística al presentar su primer show solista, justamente cuando se cumple un año desde que comenzó esta aventura dentro de la música.

Sol cuenta que el canto estuvo presente desde su infancia. Incluso tomó algunas clases, aunque durante mucho tiempo nunca imaginó que aquella pasión pudiera transformarse en algo más.

“Desde chica me gustó siempre el canto y he ido a un par de clases, pero lo tenía como un sueño lejano”, recordó en diálogo con cañuelasya.com.

La historia comenzó a cambiar el año pasado, cuando preparaba su fiesta de 30 años. Sol seguía desde hacía tiempo los shows de Bruno Carabel y decidió convocarlo para cantar durante el festejo. Fue entonces cuando se le ocurrió preparar algunas canciones junto a él para sorprender a familiares y amigos.

Aquel encuentro que inicialmente tenía como único objetivo preparar una sorpresa terminó marcando un antes y un después.

“Cuando me encontré con Bruno para ensayar, él realmente fue quien me impulsó a todo esto de la música. Desde el minuto uno confió en mí y me hizo creer que podía hacerlo”, contó Sol.

A partir de allí comenzaron a llegar las primeras oportunidades. Bruno Carabel empezó a invitarla a diferentes presentaciones para que pudiera ganar experiencia, perder el miedo al escenario y comenzar a hacerse conocida.

“Realmente, en este paso que estoy dando en la música, le debo todo a Bruno. Más allá de la confianza que me transmitió, empezó a invitarme a shows para que fuera perdiendo el miedo a los escenarios. Me impulsó desde el minuto uno”, destacó.

Después de un año recorriendo escenarios y sumando experiencias, llegó el momento de afrontar un nuevo desafío: encabezar por primera vez su propio espectáculo.

“Es mi primer show solista. Hay bastantes miedos, mucha ansiedad y un conjunto de emociones tremendas, pero es algo que amo hacer. Cuando surgió la posibilidad dije: ‘Sí, vamos con todo’, porque realmente me quiero dedicar a esto”, expresó.

Este crecimiento también encuentra a Sol atravesando otro momento importante. Actualmente participa del certamen de canto Sueño de Cantar, en Cañuelas, donde logró clasificarse para la final que se realizará el próximo 17 de octubre.

Y justamente algunas de las personas que conoció durante ese recorrido tendrán su lugar este sábado. Sol decidió convocar a participantes del concurso y a diferentes amigos que fue encontrando dentro del ambiente musical.

La intención tiene mucho que ver con devolver parte de aquella oportunidad que ella misma recibió cuando comenzaba. Así como Bruno le abrió las puertas de distintos escenarios, ahora busca que otros artistas también puedan mostrar lo que hacen.

“Invité a algunos chicos de Sueño de Cantar, haciendo un poco lo mismo que Bruno hizo conmigo, dándoles también la oportunidad”, explicó.

Durante la noche habrá numerosos artistas invitados, entre ellos Trinidad, Sandra y Tiaguito, un pequeño músico que se destaca con el acordeón. Además, Dúo Chaleco será el encargado de abrir el espectáculo.

La propuesta musical será variada y buscará llevar al público por diferentes momentos: habrá baladas, folclore y un cierre a pura cumbia, con la intención de que quienes se acerquen también puedan bailar y ser parte de la celebración.

“Esperamos que sea una noche inolvidable. Seguramente va a ser un ambiente hermoso y cálido”, anticipó Sol, invitando a todos a acercarse “con muchas ganas de bailar”.

El show será este sábado 19 de septiembre a las 21 horas en Distrito Bar. Las entradas anticipadas tienen un valor de $18.000, mientras que en puerta costarán $22.000. También habrá una propuesta de pizza libre por $15.000.

Será una noche que para Sol Macuso significará mucho más que su primera presentación solista. Exactamente un año después de haberse animado a subir al escenario y comenzar a perseguir aquel sueño que parecía lejano, volverá a hacerlo, pero esta vez encabezando su propio show.