Abierta la inscripción a la Escuela de Música Popular de Cañuelas.

Con solo cuatro años de antigüedad la EMPCA abre el FOBA NIÑOS, que es una planificación pensada para que los estudiantes que avancen en la carrera tendrán esas materias reconocidas como años de formación profesional. Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2026 en la Escuela N°2, Remedios de Escalada 215 de nuestra ciudad.

Por martín Aleandro

La EMPCA es un Instituto Superior con título oficial donde se pueden estudiar distintos tipos de instrumentos musicales, su planificación brinda una profunda visión sobre la música y los distintos instrumentos y géneros musicales. La elección del instrumento es personalizada, se puede estudiar batería, guitarra, bajo, saxo, trombón, trompeta, piano y canto.

Tiene un plan de estudios para niños menores, a partir de los 9 años se pueden inscribir; también tiene un plan de estudios para mayores sin límite de edad. Ambos planes están diseñados para poder comenzar sin saber nada de música, o, en caso de tener conocimientos previos, los docentes evalúan la posibilidad de comenzar en el nivel del ingresante.

Gustavo Firmenich, parte del equipo directivo de la EMPCA, en charla con Cañuelas Ya nos respondió lo siguiente:

¿Cómo surge la idea de ampliar la matrícula pensando en niños desde nueve años?

¡La Música no Espera! (levanta la voz y me mira con total convicción) presentamos el FOBA Niños ante la gran cantidad de consultas de familias cuyos hijos e hijas querían iniciar estudios musicales en la EMPCA sin tener aún la edad requerida, tenemos una excelente noticia.

Gracias al apoyo de la Gestión Municipal, y a partir del ciclo lectivo 2026, abriremos oficialmente el FOBA Niños. Este programa está dirigido a chicos y chicas de entre 9 y 13 años, y les brindará una formación musical integral de calidad.

¿Cuál es el camino formativo?

Al completar el FOBA Niños y finalizar la escuela secundaria, los estudiantes estarán preparados para ingresar de manera directa a la carrera de Músico Profesional, consolidando un camino educativo continuo y sólido en la música. Novedades y recursos para potenciar el aprendizaje

¿Se sumaron cátedras de instrumentos nuevos en estos cuatro años?

Respondiendo a la demanda histórica, sumamos el trombón como instrumento tanto en el FOBA Niños como en el FOBA tradicional. Y también, para garantizar que ningún talento se quede afuera por una barrera económica, el FOBA Niños dispondrá de saxos, trompetas y trombones para que los estudiantes puedan comenzar sus estudios.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su vocación de facilitar el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, construyendo más oportunidades para que los más jóvenes desarrollen su pasión por la música.

En este mismo sentido el proyecto Municipal educativo (EMPCA) marca un antes y un después en nuestra región. La decisión política de la jefa Distrital Marisa Fassi es fundamental en la etapa inicial y más aún en estos últimos años. Es la primer Escuela de Música Popular de Cañuelas con título profesional que le permitirá a los futuros egresados insertarse en el mundo laboral ejecutando su instrumento, o como docentes de música en las escuelas públicas o privadas si realizan el tramo pedagógico.