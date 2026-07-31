Abril Martínez representó a Cañuelas en el cierre de la Rural de Palermo.

Compartir

La bailarina cañuelense Abril Martínez participó el pasado domingo del gran cierre de la 138.ª Exposición de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo. Formó parte del espectáculo de danzas y destrezas criollas integrando el grupo Eclipse Criollo, del cual es integrante desde hace un tiempo y con el que recorre distintos festivales y eventos del país.

Por: @oscarhh10

La bailarina cañuelense Abril Martínez participó el pasado domingo del gran cierre de la 138.ª Exposición de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo. Formó parte del espectáculo de danzas y destrezas criollas integrando el grupo Eclipse Criollo, del cual es integrante desde hace un tiempo y con el que recorre distintos festivales y eventos del país.

En diálogo con CañuelasYa.com, Abril comentó: «Fuimos invitados mediante el IDAF (Instituto de Arte Folclórico de Monte Grande), donde estudio y realizo las carreras de profesorado de bombos autóctonos y profesorado de danzas folclóricas».

Asimismo, explicó: «Estuvimos desplegando nuestra pasión junto a Eclipse Criollo y representando al IDAF. De Cañuelas estaba solamente yo y fue una experiencia maravillosa poder estar en un lugar tan emblemático haciendo lo que más me gusta».

Por último, agregó: «Estoy muy contenta y feliz, y muy orgullosa de poder representar siempre a Cañuelas en diferentes lugares, llevando conmigo el orgullo de ser cañuelense».

La delegación de Eclipse Criollo estuvo conformada además por Antonella Fuentes, Agostina Fuentes, Romina Anello y Priscila Alarcón, mientras que Benjamín Flores representó a Bravura Criolla.