Accidente Vial en Del Carmen y Güemes.

En el accidente nuestro de cada día, hoy damos paso al aparatoso choque que produjeron dos motos en las intersecciones de Del Carmen y Güemes. Si bien es producto de las investigaciones que se están llevando a cabo, según los primeros indicios una de las motos, no alcanza a frenar en el semáforo debido a la velocidad en que circulaba, impactando con la otra moto que se encontraba detenida.

El accidente tuvo lugar en horas de la madrugada, y si bien el siniestro dejó a los rodados con gran deterioro no tenemos que lamentar víctimas fatales.

No obstante personal del SAME trasladó a uno de los jóvenes conductores al Hospital Marzetti, por golpes y contusiones, mientras que el otro conductor, fue llevado al Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner debido a que sufrió algunas heridas que eran de consideración.