Aclaración sobre el suministro eléctrico en el HCANK.

Comunicado Gubernamental: Ante versiones infundadas y malintencionadas relacionadas con interrupciones del servicio de energía eléctrica en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, se considera necesario realizar la siguiente aclaración a la comunidad:

La provisión del servicio eléctrico en el HCANK es realizada por la distribuidora EDESUR. Pero ante la posibilidad de una corte de energía, el Hospital cuenta con la siguiente infraestructura:

Dos (2) Grupos electrógenos de 800 KVA cada uno, que alimentan los servicios más importantes del Hospital (aproximadamente el 70% de la carga).

Dos (2) Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 250 KVA para sistemas y equipos médicos (SAI médica) y 100 KVA para sistemas y equipos administrativos (SAI administrativa). Físicamente estos equipos se encuentran en la sala de máquinas del Hospital.

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) adicionales, para las áreas de Laboratorio, Toxicología, Tomografía y RACK de equipos informáticos.

Este equipamiento permite que ante la ocurrencia de un corte de energía, los grupos electrógenos se enciendan automáticamente en un tiempo no mayor a 15 segundos, alimentando a la mayoría de los servicios y áreas del Hospital.

No obstante ello, los servicios esenciales, tanto médicos como administrativos, no se ven afectados en absoluto por el corte, debido a que se encuentran conectados a los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida mencionados anteriormente, que sostienen el consumo durante el lapso que transcurre hasta el encendido de los Grupos Electrógenos.

El mantenimiento del equipamiento existente y la incorporación de nuevo equipamiento ha fortalecido la infraestructura eléctrica conforme el crecimiento que ha experimentado el Hospital en los últimos años.

Desconocemos el origen y la intencionalidad de las versiones que circularon en las últimas horas, que buscan sin dudas generar malestar en relación a un tema tan sensible.

Nunca en toda la historia de Cañuelas se ha realizado una inversión en materia de Salud como la que ha ocurrido en estos últimos años, como consecuencia de una política pública compartida por los gobiernos de la Nación, la Provincia y el Municipio.

Intentar desacreditar ese hecho buscando generar polémicas basadas en información falsa es una práctica sobre la que debemos llamar la atención y repudiar de manera contundente.