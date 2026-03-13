Actualizan los horarios de las líneas 502 y 88 que conectan Cañuelas con Lobos y San Miguel del Monte
Se dieron a conocer los nuevos horarios de los servicios de transporte que conectan Cañuelas con Lobos y San Miguel del Monte, correspondientes a las líneas 502 y 88, con el objetivo de mejorar las opciones de movilidad para vecinos y vecinas del distrito.
En el caso de la Línea 502, se actualizaron los cronogramas de los recorridos hacia Lobos y Monte para los días sábados y domingos, mientras que también se informó la puesta en funcionamiento de tres servicios que conectan la zona de Ruta 3 con el Colegio Don Bosco, facilitando el traslado de estudiantes y usuarios de ese corredor.
Línea 502 – Lobos
Sábados y domingos
ONCE – KM29 – KM35 – KM48 – CAÑ – LOBOS/SALE
05.35 – 05.50 – 06.10 – 06.45 – 08.25 RIV/URIB
06.10 – 07.10 – 07.45 – 09.25 RIV/URIB
07.00 – 08.25 – 08.40 – 09.00 – 09.35 – 11.20 RIV/URIB
09.00 – 10.25 – 10.40 – 11.00 – 11.35 – 13.20 RIV/URIB
11.00 – 12.25 – 12.40 – 13.00 – 13.35 – 16.03 RIV/URIB
13.00 – 14.25 – 14.40 – 15.00 – 15.35 – 18.00 RIV/URIB
15.00 – 16.25 – 16.45 – 17.00 – 17.35 – 20.00 RIV/URIB
17.10 – 18.35 – 18.50 – 19.10 – 19.45 – 21.40 KM48
Línea 502 – Monte
Sábados y domingos
ONCE – KM29 – KM35 – KM48 – CAÑ – MONTE/SALE
07.25 – 07.40 – 08.00 – 08.35 – 10.05 ALB
07.40 – 08.55 – 09.10 – 09.30 – 10.05 – 12.02 RIV
09.40 – 10.55 – 11.10 – 11.30 – 12.05 – 14.12 RIV
12.00 – 13.25 – 13.40 – 14.00 – 14.35 – 16.40 ALB
14.00 – 15.25 – 15.40 – 16.00 – 16.35 – 19.10 RIV
16.35 – 17.50 – 18.05 – 18.25 – 19.00 – 21.10 KM48
Línea 88 – Cañuelas / San Miguel del Monte
Nuevos horarios desde el 10 de marzo – lunes a viernes
Cañuelas → Monte
06:15
08:20
10:10
11:55
14:40
16:50
19:05
Monte → Cañuelas
07:50
09:50
12:00
13:30
16:40
19:10
21:05