Actualizan los horarios de las líneas 502 y 88 que conectan Cañuelas con Lobos y San Miguel del Monte

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Las modificaciones buscan mejorar la frecuencia y organización del servicio para los vecinos que utilizan el transporte público entre Cañuelas, Lobos y San Miguel del Monte, optimizando la conexión entre las tres localidades.

Se dieron a conocer los nuevos horarios de los servicios de transporte que conectan Cañuelas con Lobos y San Miguel del Monte, correspondientes a las líneas 502 y 88, con el objetivo de mejorar las opciones de movilidad para vecinos y vecinas del distrito.

En el caso de la Línea 502, se actualizaron los cronogramas de los recorridos hacia Lobos y Monte para los días sábados y domingos, mientras que también se informó la puesta en funcionamiento de tres servicios que conectan la zona de Ruta 3 con el Colegio Don Bosco, facilitando el traslado de estudiantes y usuarios de ese corredor.

Línea 502 – Lobos

Sábados y domingos

ONCE – KM29 – KM35 – KM48 – CAÑ – LOBOS/SALE

05.35 – 05.50 – 06.10 – 06.45 – 08.25 RIV/URIB

06.10 – 07.10 – 07.45 – 09.25 RIV/URIB

07.00 – 08.25 – 08.40 – 09.00 – 09.35 – 11.20 RIV/URIB

09.00 – 10.25 – 10.40 – 11.00 – 11.35 – 13.20 RIV/URIB

11.00 – 12.25 – 12.40 – 13.00 – 13.35 – 16.03 RIV/URIB

13.00 – 14.25 – 14.40 – 15.00 – 15.35 – 18.00 RIV/URIB

15.00 – 16.25 – 16.45 – 17.00 – 17.35 – 20.00 RIV/URIB

17.10 – 18.35 – 18.50 – 19.10 – 19.45 – 21.40 KM48

Línea 502 – Monte

Sábados y domingos

ONCE – KM29 – KM35 – KM48 – CAÑ – MONTE/SALE

07.25 – 07.40 – 08.00 – 08.35 – 10.05 ALB

07.40 – 08.55 – 09.10 – 09.30 – 10.05 – 12.02 RIV

09.40 – 10.55 – 11.10 – 11.30 – 12.05 – 14.12 RIV

12.00 – 13.25 – 13.40 – 14.00 – 14.35 – 16.40 ALB

14.00 – 15.25 – 15.40 – 16.00 – 16.35 – 19.10 RIV

16.35 – 17.50 – 18.05 – 18.25 – 19.00 – 21.10 KM48

Línea 88 – Cañuelas / San Miguel del Monte

Nuevos horarios desde el 10 de marzo – lunes a viernes

Cañuelas → Monte

06:15

08:20

10:10

11:55

14:40

16:50

19:05

Monte → Cañuelas

07:50

09:50

12:00

13:30

16:40

19:10

21:05