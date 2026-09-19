Acuerdo entre el Municipio, la Cooperativa Carboni y vecinos de Uribelarrea y El Taladro

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El Gobierno Municipal de Cañuelas mantuvo este jueves una reunión con autoridades de la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Crédito y Otros Servicios Públicos de Antonio Carboni Ltda. y representantes de vecinos de Uribelarrea y El Taladro, en la que se alcanzaron una serie de acuerdos destinados a mejorar la prestación del servicio eléctrico, atender los reclamos existentes y establecer mecanismos de control y regularización.

Del encuentro participaron, por el Municipio, el secretario Legal y Técnico Sebastián Demicheli Calcagno, el secretario de Coordinación Fernando Jantus, la asesora de la Intendenta Laura Rial y el concejal de Fuerza Patria Fernando Abdo. Por la Cooperativa estuvo presente su presidente, Eduardo Liñeiro, mientras que en representación de los vecinos participaron Gustavo Archenzio, Verónica Vicente, Gastón Recalde y Eugenio Tomé.

Como resultado de la reunión, las partes suscribieron un acta acuerdo que establece, en primer término, la realización de una nueva auditoría técnica sobre la prestación del servicio eléctrico en Uribelarrea y El Taladro, a cargo de profesionales independientes que serán propuestos por los propios vecinos. La Cooperativa deberá facilitar el acceso a la documentación técnica y contable, los registros de medición, los medidores y las instalaciones necesarias para llevar adelante el análisis.

Asimismo, la Cooperativa se comprometió a evaluar la instalación de una oficina semanal de atención en El Taladro, destinada a recibir, canalizar y efectuar el seguimiento de los reclamos de los usuarios. También se acordó ofrecer a quienes mantengan deudas correspondientes a consumos de mayo y junio planes de financiación acordes a su capacidad de pago, sin recargos ni intereses punitorios.

Otro de los puntos centrales establece que, durante los próximos 30 días corridos, no se efectuarán cortes del suministro eléctrico en Uribelarrea y El Taladro cuando estén motivados exclusivamente por deudas correspondientes a las facturas de mayo y junio, sin perjuicio de la facturación habitual y sus vencimientos.

En materia de mediciones, la Cooperativa analizará la implementación de un sistema de lectura obligatoria y presencial de los medidores cada 30 días, evitando períodos superiores entre una medición y la siguiente. Cuando por razones ajenas a la Cooperativa no pueda accederse al medidor, deberá dejarse constancia de la situación y arbitrar los mecanismos necesarios para regularizar la lectura, sin que ello implique la aplicación sistemática de consumos estimados en perjuicio de los usuarios.

El acuerdo también establece que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas habilitará al Municipio a adoptar las medidas correspondientes en ejercicio de sus facultades de control sobre la concesión del servicio público.

La firma del acta constituye el resultado de las gestiones impulsadas a partir de los reclamos presentados por vecinos de ambas localidades y establece un marco concreto de trabajo, seguimiento y control para avanzar en soluciones respecto de la calidad del servicio, la facturación, las mediciones y las deudas acumuladas.