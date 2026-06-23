Adiós a María Luisa Sorribas, una voz que dejó huella en el periodismo de Cañuelas.

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A los 86 años falleció una de las mujeres que abrió camino en los medios locales y acompañó durante décadas la construcción de la historia cotidiana de nuestra comunidad.

Este lunes 22 de junio falleció María Luisa Sorribas, una figura entrañable para el periodismo de Cañuelas y una de las mujeres que, con compromiso, dedicación y vocación, ayudó a construir la historia de los medios de comunicación locales.

Tenía 86 años y se encontraba internada en el Hospital Ángel Marzetti.

Nacida el 1 de marzo de 1940 en San Miguel del Monte, llegó siendo muy pequeña a Cañuelas, ciudad que eligió para desarrollar su vida y desde donde construyó una trayectoria marcada por el trabajo, la responsabilidad y el amor por la comunicación.

Muchos la recuerdan como corresponsal del diario La Mañana de 25 de Mayo, tarea que desempeñó durante largos años llevando las noticias de Cañuelas a toda la región. También fue una de las voces fundacionales de FM Libertad, donde se convirtió en la primera locutora de la emisora y participó de distintos espacios periodísticos e informativos.

Pero más allá de los cargos o los micrófonos, María Luisa fue parte de una generación de periodistas que trabajó cuando el oficio se ejercía con libreta, teléfono y una enorme vocación de servicio. Su presencia estuvo ligada a innumerables acontecimientos de la vida social, política e institucional de nuestra ciudad.

Desde CañuelasYa la recordamos con afecto y respeto. Quienes compartieron coberturas, estudios de radio, entrevistas o simplemente una charla sobre la historia del periodismo local coinciden en destacar su generosidad, su predisposición para colaborar y su permanente interés por lo que ocurría en la comunidad.

Con su partida se va una protagonista de una etapa importante de los medios de Cañuelas, pero permanece el legado de quienes abrieron camino para las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores.

Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.

Que descanse en paz