Adolfo Cambiaso fue designado embajador para promocionar el deporte argentino en el mundo.

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El Gobierno nacional le encomendó al reconocido polista una misión especial para proyectar internacionalmente al deporte argentino, con especial énfasis en el polo. La función será ad honorem y tendrá como objetivos fortalecer la imagen del país y contribuir a la promoción del turismo, las exportaciones y las oportunidades comerciales.

El Gobierno nacional designó al reconocido polista Adolfo Cambiaso para cumplir una misión especial de promoción del deporte argentino en el exterior, particularmente del polo, una disciplina en la que la Argentina mantiene un fuerte reconocimiento internacional.

La decisión quedó oficializada este martes 29 de septiembre mediante el Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. La norma le asigna a Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, aunque exclusivamente a efectos protocolares y mientras se extienda la tarea encomendada.

La función será desempeñada ad honorem y no implicará erogaciones presupuestarias para el Estado nacional. Tampoco significa que Cambiaso pase a integrar el cuerpo permanente del Servicio Exterior ni que quede al frente de una representación diplomática argentina en otro país. Su misión será específica y se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El polo como vidriera internacional

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la Argentina cuenta con una sólida tradición y prestigio internacional en materia deportiva y señala especialmente al polo argentino por su posicionamiento mundial.

La iniciativa apunta a utilizar esa proyección como una plataforma para fortalecer la presencia del país en el exterior y, al mismo tiempo, promocionar bienes, servicios y experiencias turísticas relacionadas con la actividad.

El Gobierno considera que el deporte puede contribuir al crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, generar nuevas oportunidades comerciales y favorecer el desarrollo del turismo. En ese esquema, la figura de Cambiaso fue elegida por su trayectoria y reconocimiento internacional.

El propio decreto destaca su extensa carrera deportiva y considera que su proyección mundial puede contribuir a difundir el deporte argentino y fortalecer la presencia del país en mercados internacionales.

Una figura reconocida mundialmente

A sus 51 años, Cambiaso es una de las figuras más reconocidas de la historia del polo argentino. A lo largo de su carrera acumuló numerosos títulos tanto en la Argentina como en los principales escenarios internacionales de este deporte.

La oficialización de su nueva función coincidió además con otro reconocimiento: este martes fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia realizada en el Palacio Libertad.

Con la nueva misión, el Gobierno busca aprovechar la fuerte identificación internacional entre la Argentina y el polo para proyectar no solamente sus figuras deportivas, sino también actividades económicas, servicios y propuestas turísticas relacionadas con una disciplina en la que el país mantiene un lugar destacado a nivel mundial.