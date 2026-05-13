Adultos mayores y tecnología: comenzó en Cañuelas el taller “Mayores Bonaerenses Conectados”.

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La propuesta busca acercar herramientas digitales a personas mayores para promover una mayor autonomía, inclusión y participación activa en la comunidad. Las clases continuarán la próxima semana y todavía hay cupos disponibles.

En el Salón Manuel Belgrano del Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas se llevó adelante este martes el lanzamiento del taller “Mayores Bonaerenses Conectados”, una iniciativa orientada a reducir la brecha digital y generar nuevas oportunidades de aprendizaje para adultos mayores de la comunidad.

La actividad contó con la presencia de la directora de Promoción y Derechos de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Del Bianco, junto al coordinador regional Maxi Venegoni, quienes participaron de la apertura y destacaron la importancia de garantizar el acceso a las nuevas tecnologías como una herramienta de inclusión y ejercicio de derechos.

Durante la jornada, las y los participantes comenzaron a trabajar sobre el uso de teléfonos celulares, navegación en internet y aplicaciones digitales, en un espacio pensado no solamente para aprender, sino también para compartir experiencias y fortalecer vínculos comunitarios.

Desde la organización remarcaron que el objetivo principal es acompañar a las personas mayores en un proceso de adaptación tecnológica que hoy resulta fundamental para la vida cotidiana, desde la comunicación con familiares hasta la realización de trámites, consultas médicas o acceso a información.

El taller continuará el próximo martes y permanece abierta la inscripción para quienes quieran sumarse a la propuesta de manera gratuita.

📍 Salón Manuel Belgrano – HCD Cañuelas

📞 Informes e inscripción: 2226-488436 / 484170