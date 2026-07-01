Aguirre y Carmona brillaron Tandil

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La pareja cañuelense conformada por Mirta Carmona y Carlos Aguirre participaron en la ciudad de Tandil del Certamen de danzas folklóricas denominada «nochayshpa Sapicuna». Competencia desarrollada en el Club Unión y Progreso.

Ante esto desde cañuelasya.com tomamos contacto con los cañuelenses para que nos comenten la experiencia vivida, en primer turno Mirta indicó «hace tiempo que no competíamos como pareja, lo veniamos haciendo con el conjunto de baile (la Montonera Bonaerense), pero esta vez fuimos como dúo y fue un desafío ya que no esperábamos obtener un lugar en el podio, pero por suerte logramos el tercer puesto». Asimismo agregó «hicimos Resbalosa Antigua, una versión de Carlos Vega, dentro que lo era Danzas Bonaerenses». Por su parte Carlos Aguirre expresó «la verdad que vivimos una experiencia muy buena, siendo que hace tiempo que no competíamos en pareja dado que también venimos compitiendo con el grupo que es la Vieja Montonera, asimismo nos estamos preparando para ir un evento muy importante que es en la Ciudad de Córdoba el 15 y 16 de agosto». Sobre la visita a la ciudad capital de Córdoba, Mirta agregó «se hace Ameridanza que es un certamen que tiene mucho prestigio dentro del País y se hace más de 20 años y este sería la primera vez que participaremos con el conjunto». Por último cabe mencionar que Aguirre y Carmona tambien participaron del gran desfile en homenaje al Gaucho Martín Miguel de Guemes realizado días atrás en la ciudad de Salta capital, al tiempo que ya están clasificados en Torneos Bonaerenses 2026 en la especialidad baile, siendo que tras superar la etapa local ya piensan en la próxima instancia que será el Regional. Mirando se reojo la final en Mar del Plata para fines de Octubre.