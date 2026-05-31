Ajedrecistas cañuelenses brillaron en el Prix Regional de la Cuenca del Salado.

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La delegación local tuvo una destacada actuación en la etapa disputada en San Miguel del Monte, logrando cinco podios y varios puestos de relevancia en las categorías Mayores y Menores.

El sábado 30 de mayo se disputó en el Salón Volveré de la ciudad de San Miguel del Monte una nueva etapa del Prix Regional de Ajedrez de la Cuenca del Salado.

El certamen estuvo dividido en dos categorías: Mayores, donde participaron jugadores libres y juveniles de las categorías Sub 18 y Sub 16; y Menores, destinada a las categorías comprendidas entre Sub 14 y Sub 8.

En la categoría Mayores, el ganador fue Alejandro Taus, de Ranchos, quien se consagró de manera invicta con 6,5 puntos. El segundo puesto quedó para el montense Lautaro Menasse, con 6 unidades, mientras que el tercer lugar fue para Alberto Celada, representante de Belgrano.

La delegación de Cañuelas volvió a ser protagonista, obteniendo cinco podios en distintas categorías.

Entre los resultados más destacados, Jorgelina Silva finalizó en el 8° puesto de la clasificación general con 4 puntos y se adjudicó el premio a Mejor Dama del torneo gracias al sistema de desempate.

Romina Rengifo también sumó 4 puntos y compartió la octava posición general, aunque por sistema de desempate quedó ubicada en el 12° lugar, logrando además el segundo puesto en la categoría Sub 18.

Por su parte, Jeremías Correa Penna terminó 13° en la clasificación general con 3,5 puntos y obtuvo el tercer puesto en la categoría Sub 18.

Santiago Ianpietro completó una buena actuación al ubicarse en el 19° puesto de la clasificación general con 3 puntos.

En la categoría Menores, Donato Comparin Valentino tuvo una sobresaliente performance al finalizar tercero en la clasificación general y quedarse con el primer puesto de la categoría Sub 14.

También se destacó Lorenzo Damonte, quien alcanzó el segundo puesto en la categoría Sub 8 con 1,5 puntos.

Finalmente, Luis Hernández culminó séptimo en la clasificación general de Menores con 4,5 puntos, cerrando una muy buena jornada para la representación cañuelense.

Los resultados reflejan el constante crecimiento del ajedrez local, que continúa sumando protagonismo en cada fecha del circuito regional de la Cuenca del Salado.