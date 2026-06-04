Ajedrez: destacada actuación de los representantes cañuelenses en la Cuenca del Salado

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El pasado sábado 30 de mayo se disputó el 2° Torneo de Ajedrez de la Cuenca del Salado, donde la delegación de Cañuelas tuvo una sobresaliente participación, logrando importantes resultados en distintas categorías y sumando nuevos trofeos para la ciudad.

Entre las actuaciones más destacadas se encontró la de Lorenzo Damonte, alumno de la Escuela de Ajedrez que funciona en el Club Cañuelas FC, quien obtuvo el segundo puesto en la categoría Sub 8, reservada para los más pequeños del certamen.

Por su parte, Donato Comparin, oriundo de Máximo Paz, se consagró campeón al quedarse con el primer puesto en la categoría Sub 14, confirmando su crecimiento dentro de la disciplina.

En la categoría Mayores también hubo protagonismo cañuelense. Jorgelina Silva alcanzó el octavo puesto de la clasificación general, resultado que además le permitió recibir el reconocimiento como Mejor Dama del torneo.

Cabe destacar que tanto Lorenzo Damonte como Donato Comparin son alumnos de Jorgelina Silva, quien desarrolla su tarea docente tanto en el Club Cañuelas FC como de manera particular.

De esta manera, el ajedrez local volvió a mostrar su buen nivel competitivo, con jóvenes y adultos representando de gran forma a Cañuelas y Máximo Paz en uno de los certámenes más importantes de la región.