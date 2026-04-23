Amplio despliegue de controles en Cañuelas: secuestran motos, labran infracciones y hay detenidos.

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Durante el fin de semana, un operativo conjunto entre fuerzas policiales y áreas municipales dejó más de 50 actas, múltiples secuestros de vehículos y varias aprehensiones. Los procedimientos se realizaron en distintos barrios y accesos clave del distrito, reforzando la prevención del delito y la seguridad vial.

Los procedimientos se desarrollaron entre el viernes 17 y el sábado 18 de abril, con base operativa en la Comisaría Primera y despliegues dinámicos en cuadrículas previamente definidas en los barrios La Verónica, Sarmiento, Primero de Mayo y el casco céntrico, así como en accesos estratégicos como la rotonda de Ruta Nacional 3 y Ruta Provincial 6, la bajada de la autopista Ezeiza–Cañuelas y la denominada “variante”. Participaron de los operativos el Comando de Patrullas Cañuelas, la Policía de Seguridad Comunal (Comisaría Primera y GTO), la Policía Vial (Destacamentos Cañuelas, Lobos y Monte), Gendarmería Nacional Argentina, la Guardia Urbana Municipal y la Dirección de Tránsito.

En materia de seguridad vial, los controles arrojaron un total de 53 actas de infracción labradas, 24 motovehículos secuestrados —por falta de documentación, utilización de escapes no reglamentarios, ausencia de dominio y circulación con documentación apócrifa— y 29 licencias de conducir retenidas. A estos resultados se suman los obtenidos en operativos de saturación en accesos y corredores viales, donde se registraron 23 actas adicionales, 10 motocicletas secuestradas y 14 licencias retenidas.

En el plano penal, los procedimientos permitieron la aprehensión de al menos 6 personas, vinculadas a distintos ilícitos, entre ellos uso de documentación falsa o adulterada, resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 23.737. En este marco, se incautaron estupefacientes (marihuana y cocaína en diferentes presentaciones), así como también documentación vehicular adulterada y licencias de conducir apócrifas. Asimismo, se detectaron 8 casos de utilización de documentación falsa, lo que derivó en las actuaciones judiciales correspondientes con intervención de la UFI descentralizada N° 1 de Cañuelas.

Entre los hechos más relevantes, se destaca la recuperación de un motovehículo sustraído, el cual fue localizado durante tareas de patrullaje luego de que el conductor, al advertir la presencia policial, abandonara el rodado y se diera a la fuga. También se concretaron secuestros de vehículos con pedido activo vigente, así como múltiples intervenciones por encubrimiento, al detectarse rodados con requerimientos judiciales previos.

En distintos puntos del distrito se llevaron adelante además operativos específicos orientados a desalentar maniobras peligrosas y la circulación indebida de motocicletas, en el marco de acciones preventivas contra la modalidad delictiva conocida como “motochorros”. Estas tareas incluyeron controles de velocidad, identificación de conductores y verificación integral de la documentación obligatoria, lo que derivó en nuevos secuestros de rodados por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Los operativos se desarrollaron bajo una lógica de saturación territorial, con presencia coordinada y simultánea en distintos sectores, permitiendo no sólo incrementar la capacidad de control sino también dar respuesta inmediata ante situaciones de fuga o resistencia.

Este trabajo conjunto y sostenido entre todas las fuerzas intervinientes, fortalece la presencia en la vía pública y promueve el cumplimiento de las normas para garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas.