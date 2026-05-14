Amplio despliegue de controles y operativos de seguridad en distintos puntos de Cañuelas.

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Participaron fuerzas provinciales, Policía Comunal, Gendarmería, Seguridad Vial y áreas municipales. Hubo secuestro de vehículos, alcoholemias positivas, licencias retenidas y actuaciones judiciales por distintos delitos e infracciones.

En una serie de operativos coordinados que se desarrollaron durante los últimos días en distintos sectores del partido de Cañuelas, fuerzas de seguridad provinciales y organismos municipales intensificaron los controles preventivos con foco en la seguridad vial, la documentación vehicular y la prevención de delitos vinculados al uso de motocicletas.

Los procedimientos contaron con la participación de efectivos de Policía Comunal, Seguridad Vial, Guardia Urbana, Gendarmería Nacional y agentes de Tránsito Municipal, quienes desplegaron controles tanto estáticos como dinámicos sobre corredores considerados estratégicos, entre ellos Ruta 205, Ruta 3, Ruta 6, la Autopista Ezeiza-Cañuelas y distintos accesos urbanos.

Como resultado de los operativos, se labraron 39 actas de infracción, se retuvieron 30 licencias de conducir y se secuestraron 8 motocicletas y un automóvil. Además, se detectaron cuatro casos de alcoholemia positiva y se iniciaron actuaciones judiciales por distintas irregularidades, entre ellas resistencia a la autoridad, encubrimiento y utilización de documentación falsa.

Uno de los procedimientos más relevantes se llevó adelante sobre la colectora de Ruta 3, a la altura del kilómetro 51, donde fueron aprehendidas dos personas que circulaban en una motocicleta con pedido de secuestro activo. La Justicia dispuso actuaciones por encubrimiento y el secuestro del rodado.

En otro operativo, dos jóvenes intentaron evadir un control policial a bordo de una motocicleta y, durante la fuga, terminaron impactando contra un móvil policial. A raíz del hecho se iniciaron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, además de daño agravado.

Las tareas preventivas también incluyeron intervenciones sobre encuentros clandestinos y carreras de destreza que se realizaban en sectores prohibidos de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Allí trabajaron en conjunto personal vial, efectivos de comisarías locales y agentes municipales, realizando controles de alcoholemia, verificación de documentación y secuestro de motocicletas involucradas en esas maniobras ilegales.

Durante las inspecciones, además, se detectaron licencias de conducir y obleas de VTV apócrifas, situaciones que derivaron en actuaciones penales con intervención de la UFI descentralizada de Cañuelas.

En paralelo, se concretaron distintos procedimientos por infracciones a la Ley de Tránsito, principalmente por circulación de motocicletas sin patente, sin documentación obligatoria, sin casco reglamentario, con escapes antirreglamentarios o sin los elementos mínimos de seguridad exigidos.

Desde las áreas intervinientes señalaron que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos del distrito con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar la seguridad vial y desalentar conductas ilegales o peligrosas en la vía pública.

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