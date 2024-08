Arquitecta con proyección: Belinda Rodas de Cañuelas a Zúrich.

Compartir

La arquitecta cañuelense Belinda Rodas está instalada en Zúrich, Suiza, realizando un importante trabajo para un argentino-suizo que adquirió un terreno en Cañuelas. Belinda de 29 años, oriunda de San Esteban, estudió en las primarias N°16 de Santa Rosa, la N°33 de San Esteban, la secundaria Estrada y finalmente la Universidad Nacional La Plata. En 2023 un trabajo suyo quedó entre los 100 mejores dentro de un certamen internacional de arquitectura. En tiempos donde la universidad publica es atacada con recortes en sus partidas económicas o vale recordar las palabras de María Eugenia Vidal (siendo gobernadora) manifestar que «los pobres nunca llevan a la universidad», Rodas defiende orgullosamente su paso por su formación educativa publica y gratuita. Cañuelasya.com tomó contacto con ella y esto nos expresó.

Por: Oscar Heredia

¿como surgió el viaje?

Nunca lo había planeado. Siempre quise emigrar, pero Suiza no era una opción primero porque es muy caro. Me contactaron a mi instagran personal… un cliente que es argentino-suizo, que vive hace 22 años acá (Suiza) y que compró un terreno en Cañuelas. Entonces quería asesoría sobre el lugar y me contrató para que se haga la vivienda… vengo a Suiza con el anteproyecto, aca estoy trabajando en un nuevo concepto de vivienda e inhovador. Es una vivienda con viñedo que luego se va a comercializar el vino. El cliente es un experto en el tema y va a llevar algo de Suiza a Cañuelas para el proyecto. Sumado a esto, antes de viajar a Zurich, me dieron otro proyecto para trabajarlo y es una locura ya que tuve que contratar a mis compañeros de la facultad para que esten conmigo en el proyecto y eso es muy lindo, lo necesitaban tambien.

¿Tenes la Visa de trabajo o cómo estas allí?

Estoy como turista, mas allá de que vine por el proyecto aproveché para tomarme vacaciones. No es que solo vine a trabajar.

¿Que sitios pudiste conocer? Aca en Zurich fuí a museos, a la ciudad vieja, a los distintos lagos, también fui al Cantón «Lucerna». A mi la arquitectura me vuela la cabeza, entonces yo estoy en un cumpleaños todo el tiempo acá. Veo los edificios, la historia, una cultura muy rica, mucha multiculturalidad. También fui a Alemania ya que mi prima está allá.

¿Cómo es el manejo del idioma?

Lo que tiene Suiza es que son políglotas, tiene cuatro idiomas, el aleman, frances, italiano y romanche. También tiene como segundo idioma el ingles, no todos hablan bien el ingles pero se defienden, al igual que yo. En un supermercado o una cafeteria me hago entender con el aleman… a ver, con el traductor de Google me puedo manejar.

¿Fue dificil la idea de viajar sola?

Creo que soy muy arriesgada, me encantan los desafios por eso también había llegado lejos con mi proyecto de arquitectura, la tesis. Con los desafíos voy para todos lados. Me vine a Suiza, que es uno de los países mas ricos del mundo, con la mente abierta. Estoy haciendo networking (contactos de trabajo) conociendo mucha gente, muchos chilenos, españoles, italianos, franceses, entonces se arma como esa red de contactos que a mí me sirve. Justo hoy un frances decía que estaban buscando un diseñador de interiores y dije …yo me puedo defender con eso.

¿Cuál es la idea a futuro? Tengo planeado volver a Argentina, pero también quiero hacer un Master en España de arquitectura y paisaje urbano. Mas allá de eso quiero mejorar mi idioma ingles, hacer contactos y tratar de expandir.

¿Te encontraste con otros Argentinos?

Si, si. me uní a un grupo de argentinos en Suiza, me presenté al segundo dia y empezé a hacerme mi comunidad de argentinos acá en Zúrich.

¿Anecdotas buenas o malas? Malo nada, por suerte. Y algo chistoso puede ser… acá el transporte público es super eficiente, un día llegue un minuto tarde a la parada y el colectivo te cerraba la puerta y chau!. Nosotros en Argentina tenemos una aplicación que por ejemplo te dice «a las 3 y media pasa el 88», pero no, no pasa 3 y media, o pasa a las 4. La calidad de vida es alta, muy buena… por eso me vine a uno de los mejores del mundo (risas).

¿Tu sueño sería instalarte en allí?

Mi sueño sería tener la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo de lo que a mi me gusta que es arquitectura. Extraño a mi familia, mis amigos. No soy apegada a los lugares, solo a las personas. Tengo muy fría la cabeza como para decir …vos estas acá por algo y yo tengo que cumplir mis sueños, así que trato de no pensar en extrañar.