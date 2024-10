Arrieta: «MERCOSUR debe ser una región definida por la integración, el desarrollo, la paz, la democracia, la inclusión, la convivencia y los Derechos Humanos».

Compartir

En el último plenario del Parlasur, la intervención del parlamentario argentino Gustavo Arrieta encendió un debate clave sobre la participación de Argentina en el MERCOSUR. En su discurso, Arrieta dejó en claro su preocupación ante la reciente ausencia del presidente argentino, Javier Milei, en la cumbre del bloque regional. Una ausencia que, según el parlamentario, no solo afecta a su país, sino que también resuena en toda la región.

«MERCOSUR debe ser una región definida por la integración, el desarrollo, la paz, la democracia, la inclusión, la convivencia y los Derechos Humanos», afirmó Arrieta al comenzar su intervención, subrayando la importancia de los valores compartidos que han guiado el proceso de integración regional a lo largo de décadas. Para el parlamentario, la cumbre del MERCOSUR es un espacio vital para fortalecer estos lazos y avanzar en agendas comunes, y la falta de representación argentina es un hecho que no puede pasar desapercibido.

Arrieta se mostró categórico al señalar que «la falta de presencia de nuestro Presidente no solamente debilita la voz de la Argentina en la región, sino que también pone en riesgo el avance de nuestras agendas comunes». Estas agendas, explicó, han sido construidas con «dedicación y esfuerzo» a lo largo de los años y, por tanto, requieren del compromiso constante de sus líderes.

La ausencia de un presidente en un foro regional como el MERCOSUR, argumentó Arrieta, «no es simplemente una silla vacía, es una señal preocupante que puede amenazar con socavar la labor colectiva que tanto nos costó construir como región».

El parlamentario también resaltó la importancia del MERCOSUR como una plataforma de desarrollo y cooperación en una región que cuenta con vastos recursos naturales. Según Arrieta, estos recursos «necesita el mundo», pero para que la región prospere, debe integrarse «a través de un proceso inteligente». Así, vinculó el progreso económico y social de Argentina con su participación activa en el MERCOSUR.

En una línea final cargada de significado, Arrieta subrayó que «la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas entienden, perciben y saben que, más allá de cualquier estado de tensión coyuntural, el MERCOSUR es muy importante para nuestro presente y para nuestro futuro».