Arrieta tuvo un rol clave en el PARLASUR y participó de debates estratégicos para el futuro del MERCOSUR.

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El dirigente cañuelense y vicepresidente argentino del PARLASUR participó en Montevideo de una intensa agenda política e institucional vinculada a la integración regional, la innovación, la salud pública y la construcción de una agenda de paz para América Latina.

La actividad central se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de la capital uruguaya, bajo la presidencia del parlamentario paraguayo Rodrigo Gamarra, donde el cuerpo avanzó en una agenda diversa que incluyó temas clave como salud, tecnología, ciudadanía e innovación. En ese marco, se aprobaron declaraciones de interés regional para la lucha contra el Alzheimer y otras demencias, así como iniciativas orientadas a promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial con enfoque en derechos humanos. También se sancionaron recomendaciones vinculadas a la modernización y transformación digital del Parlamento, la alfabetización mediática e informacional en los Estados Parte y el impulso a proyectos de innovación sanitaria, como la detección temprana de la retinopatía diabética.

Durante la sesión, además, se aprobó la disposición de presupuesto del organismo para el año 2026, en una instancia que reflejó el intercambio político entre los distintos bloques nacionales respecto de la planificación institucional y el funcionamiento del Parlamento regional. En paralelo, el embajador Didier Olmedo presentó el informe de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, destacando como hito la firma del acuerdo MERCOSUR–Unión Europea y la necesidad de avanzar en su aprobación legislativa, así como la continuidad del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) como herramienta clave para reducir asimetrías.

En el plano de comisiones, Arrieta participó de los espacios de análisis técnico y político donde se abordaron problemáticas estructurales del bloque. La Comisión Temporaria de Integración Fronteriza trabajó sobre la necesidad de eliminar barreras administrativas para facilitar el acceso a la educación en zonas limítrofes, mientras que la Comisión de Desarrollo Regional analizó los impactos ambientales y sociales de los datacenters en el MERCOSUR, especialmente en relación al consumo energético y el desarrollo territorial. Asimismo, se debatieron avances en la armonización del etiquetado frontal de alimentos, en el marco de las políticas regionales de salud pública.

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la sesión especial titulada “Francisco, el Papa de la Paz: Hacia una geopolítica de la paz en el MERCOSUR”, en la que Arrieta participó del homenaje al pontífice argentino Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento. Durante el encuentro, dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil y referentes religiosos coincidieron en destacar su legado como impulsor del diálogo interreligioso, la inclusión social y la construcción de una diplomacia basada en la paz. En ese marco, el diputado y exembajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés subrayó la necesidad de que la dirigencia latinoamericana asuma ese mensaje como una responsabilidad concreta frente a un escenario internacional atravesado por conflictos.

La agenda del vicepresidente argentino del PARLASUR incluyó además su participación en la reunión de la Mesa Directiva con una delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela, integrada por representantes del oficialismo y la oposición, que busca avanzar en la reincorporación plena de ese país al organismo regional, del cual se encuentra suspendido desde 2017. El encuentro fue valorado como positivo por las partes, con disposición a continuar las negociaciones en futuras instancias parlamentarias para alcanzar consensos políticos que permitan normalizar su participación en el bloque.

De esta manera, la participación de Arrieta en Montevideo se inscribe en una agenda de fuerte dinamismo institucional dentro del PARLASUR, orientada a consolidar el proceso de integración regional, promover políticas comunes en áreas estratégicas y fortalecer el diálogo político entre los países miembros en un contexto internacional desafiante.