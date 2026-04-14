Artistas de Cañuelas brillaron en Cosquín con la obra “El Pacto de Cañuelas”

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La delegación local se presentó en el escenario Atahualpa Yupanqui con más de 60 bailarines, en el marco del festival “Cosquín Abraza al IDAF”

Por Martín Aleandro

El 11 y 12 de abril, en el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, se desarrolló en Cosquín el festival “Cosquín Abraza al IDAF”, en el marco de la celebración del Día de la Zamba (7 de abril). Allí, una delegación del Instituto Cultural Cañuelas dejó su huella con una destacada presentación artística.

Bajo un cielo cordobés que acompañó la jornada, más de 60 bailarines locales, coordinados por los profesores Susana Guzmán y Luis Delgado, llevaron a escena el cuadro coreográfico “El Pacto de Cañuelas”, una obra que reconstruye el histórico encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle en la Estancia La Caledonia.

La propuesta, que combina relatos históricos con seis danzas tradicionales, logró una fuerte conexión con el público, que respondió con un aplauso cerrado. Durante aproximadamente diez minutos, la obra transportó a los espectadores a la década de 1820, integrando identidad local, historia y folklore en uno de los escenarios más importantes del país.

El cuadro comienza con un relato que contextualiza el momento histórico del país y luego avanza con danzas de época. Posteriormente, se recrea el encuentro entre Rosas y Lavalle y la firma de la paz entre unitarios y federales. El cierre llega con el “Cielito de la Caledonia”, cuya letra y música pertenecen al historiador cañuelense Gustavo Recalt, con coreografía de los propios Guzmán y Delgado.

Un esfuerzo colectivo “a pulmón”

Más allá de lo artístico, el viaje a Cosquín fue el resultado de un importante trabajo comunitario. Participaron cinco grupos bajo la coordinación de los profesores, entre ellos el Ballet Santa Rosa —con casi 14 años de trayectoria—, talleres en centros de jubilados y el espacio cultural Galpón de Aye.

Para poder concretar el viaje, los integrantes organizaron durante meses distintas actividades: polladas, rifas, jornadas gastronómicas y otras iniciativas solidarias. El costo por bailarín rondaba los 280 mil pesos, por lo que el desafío económico fue significativo.

“Fue un sueño gestado a pulmón. No llegamos a cubrir el 100% del costo, pero nos acercamos mucho. El resto lo puso cada familia con mucho esfuerzo”, explicó Luis Delgado en diálogo con CañuelasYa.

La delegación partió el viernes 10 rumbo a Córdoba en dos colectivos, con gran expectativa. La presentación se realizó el sábado por la noche, cerca de las 22 horas, con una destacada recepción del público.

“El marco fue imponente, nos aplaudieron muchísimo y el cuadro salió tal como lo habíamos ensayado. Fue una experiencia inolvidable”, agregó el profesor.

Tras la presentación, el grupo aprovechó el domingo para recorrer la ciudad y disfrutar del viaje, antes de emprender el regreso.

La participación en Cosquín no solo significó un logro artístico, sino también una muestra del compromiso y la identidad cultural de Cañuelas, que volvió a decir presente en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.