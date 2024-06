ASCENDENTE CARRERA DEL CAÑUELENSE SALMÓN.

Compartir

El ciclista Octavio Salmón está por hacer la temporada Europea

Por: Oscar Heredia.

Con un deporte que en Argentina es amateur, el ciclismo prendió desde los 4 años en Octavio Salmón. Hijo del experimentado Mariano Salmón, a punto de cumplir 21 años, viene de lograr una de sus mejores actuaciónes con el podio en Elite de la Doble Bragado 2024. Ahora está a poco de viajar al «viejo continente» para hacer la temporada Europea de Ruta. En dialogó con Cañuelasya.com esto nos expresó.

¿Cómo es tu actualidad en el ciclismo?

-Actualmente me estoy preparando para viajar a España, el 11 de junio tengo fecha. Esta temporada 23/24 fue rara, pocas carreras, arranqué la temporada un poco más tarde pero me vino bien para llegar bien a la temporada en Europa.

¿El podio en la Doble Bragado fue el mejor resultado en tu carrera hasta el momento?

-Si, si bien en mi corta carrera tengo el logro de haber sido campeón nacional, ganar las Rutas en América (Uruguay), tengo varios logros, pero a nivel Elite sí. Este año fui segundo en Elite (Doble Bragado) y primero en sub 23.

¿Hace un par de temporadas estuviste en un equipo en España… Cómo fue esa experiencia?

-Sí, esa fue una de mis primeras experiencias internacionales. Ya había corrido un mundial de pista, pero lo que es ruta ese fue el primer roce internacional con varias carreras en España y Portugal. Fue un calendario corto pero sumé experiencia.

¿Cómo es una jornada normal de entrenamiento hoy ?

-Desde 2020 estoy con un entrenador, 6 días a la semana entreno y descanso uno con alguna combinación con gimnasio. Pero hoy en día estoy sumando kilómetros para objetivo que estoy preparando ahora. Estoy metiendo unos 500km semanales.

¿Se viene alguna carrera grande programada?

-Como objetivo se viene la Vuelta a Segovia, vuelta a Galicia en setiembre, después tengo varios Criterium (carreras de un día). Carreras en Portugal. Son los principales que tengo ahora.

¿Salis a entrenar x las rutas de Cañuelas? ¿Si es así… Sigue peligrosa la ruta?

-Si, si, sigo entrenando x las rutas de Cañuelas. Por suerte hay varios lugares para salir, Lobos, Monte, Ezeiza, pero la ruta siempre es peligrosa. Uno trata de tomar todos los recaudos, hoy en día con el tema del teléfono está complicado. La gente anda muy acelerada y se pone difícil el tema. Pero uno trata de tomar todos los recaudos para evitar cualquier inconveniente.

¿Falta apoyo económico hacia vos? Sabiendo que en Argentina el ciclismo es amateur.

-Si. Acá en Argentina es muy amateur. Cada uno se banca sus gastos y eso se hace más difícil para la familia o para uno personalmente, más aún para uno. El ciclismo es un deporte caro en dónde un piñón o una cadena no baja de $150.000. además de los viajes a las carreras, combustible, inscripción son muchas cosas que si uno quiere hacer las cosas bien se dificulta. A mí siempre me ayudaron mis padres desde chico, ya son muchos años y al día de hoy lo siguen haciéndolo, acompañándome.

¿Los costos en este deporte se dispararon x el tema del dólar?

-Obviamente todo. Es todo importado, no hay una bici que se fabrique acá. Para darte una idea el par de rueda vale arriba de los u$s 1.500, un casco u$s 400. Es muchísimo. Y se complica mucho a la economía de este deporte amateur.