AVANZA UN PROYECTO PRODUCTIVO E INMOBILIARIO QUE HACE FOCO EN EL POLO Y PRESERVA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

En un importante acto realizado en la histórica Estancia San Martín de Vicente Casares, la intendenta Marisa Fassi, encabezó la firma de un convenio con las empresas EIDICO y South Patagonian S.A. para promover la industria del polo y la preservación del patrimonio cultural local.

Durante la ceremonia, se otorgó además el decreto de localización para el desarrollo del barrio cerrado “Cañuelas Village”, un proyecto impulsado por South Patagonian que promete impulsar la economía local y respetar el valor histórico del lugar.

“Hoy estamos aquí en un día muy importante, que es la síntesis de todo lo que hemos venido haciendo desde el comienzo de la gestión. Con la firma de este convenio estamos viendo en acción la sinergia entre el sector público y el privado”, expresó Fassi, destacando la relevancia de la colaboración entre ambos sectores. Además, subrayó la importancia del proyecto, que considera al polo no solo como un deporte, sino como una “industria sin chimenea” capaz de atraer inversiones y fomentar el turismo en la región.

El proyecto no solo contempla la expansión de la industria del polo en la zona, sino también la creación de nuevas viviendas, el fraccionamiento de campos destinados a la actividad y la restauración del casco histórico de la estancia, que data de fines del siglo XIX y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Esta restauración cuenta con la supervisión del arquitecto Carlos Moreno, quien destacó el valor cultural del lugar, donde se originó la industria lechera nacional y se fabricó el dulce de leche a nivel industrial por primera vez en el mundo.

«Fue hace 50 años cuando conocí esta estancia en su estado pleno, vibrante y cargada de historia. Unos años después, en 1989, al cumplirse 100 años de la industria lechera, La Martona fue un símbolo de esa época dorada. Pero los años fueron pasando, y como todo organismo que pierde sus nutrientes esenciales, este conjunto comenzó a enfermar; La Martona había desaparecido, y con ella, parte de esa vitalidad», reflexionó Moreno.

«Sin embargo, hoy podemos afirmar que el patrimonio no es una cosa muerta. Es algo que tiene vida, que puede seguir adelante y transformarse bajo nuevas miradas. Con proyectos sustentables, podemos decir que la historia sigue viva, y que ese legado de entonces puede encontrar su continuidad en el presente, adaptándose a los tiempos, pero manteniendo su esencia», destacó el arquitecto.

En tanto Jorge O´Reilly, director de EIDICO, destacó la importancia de este avance tras varios años de incertidumbre y destacó el rol del municipio en su concreción: “Gracias al acompañamiento constante del municipio y a la pujanza de este lugar, hoy podemos decir con confianza que vamos por el buen camino”. Según explicó, este proyecto será un pilar de la economía local, generando puestos de trabajo en áreas relacionadas con la cría de caballos, la construcción de canchas y la producción de accesorios de polo, impulsando también el turismo.

El acuerdo busca asegurar el desarrollo sostenible de la actividad, respetando las normativas ambientales y urbanísticas vigentes. Con esta iniciativa, las autoridades y empresarios locales esperan darle un nuevo impulso a Cañuelas, integrando la tradición histórica de la estancia con un modelo de crecimiento económico que se proyecta a futuro y que contempla el ingreso de personalidades del ámbito deportivo y cultural.