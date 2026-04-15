Axel llega a Cañuelas con un show íntimo en el Cine Teatro.

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El cantautor Axel llega a nuestra ciudad a presentar un repertorio que ya es parte del cancionero afectivo de los argentinos. El viernes 17 de abril en el Cine Teatro Cañuelas brindará un espectáculo para toda la familia. Con la capacidad de quien domina el lenguaje de los sentimientos, el consagrado artista promete un show íntimo y emocionante.

Por Martín Aleandro

Hay voces que, más allá de la técnica o el suceso comercial, logran sintonizar con la frecuencia emocional de un pueblo. Axel es, sin dudas, uno de esos casos donde la canción se vuelve puente y el artista, un mensajero de lo cotidiano. El Cine-Teatro de la Ciudad de Cañuelas se viste de gala para recibir a un músico que ha sabido enlazar la sensibilidad del piano con la masividad del pop, sin perder en ese tránsito la transparencia de su esencia.

Su visita no es un evento azaroso ni un punto más en la hoja de ruta de una gira nacional; es un reencuentro. En el aire se respira esa liturgia propia de los grandes intérpretes, una mezcla de expectativa y cercanía que solo consiguen quienes componen canciones desde el corazón.

Días antes de que se corra el telón y las primeras notas inunden la sala, recibe a Cañuelas Ya para brindarnos un reportaje. Entre mates y el murmullo de una ciudad inquieta, Axel reflexiona sobre el peso de la palabra en cada canción, la vigencia del amor como motor creativo y esa conexión casi mística que une su voz con el alma de su público. Lo que sigue es una charla que, lejos de las luces del escenario, busca desentrañar al hombre detrás del ídolo.

¿Cómo describirías la evolución de tu música desde tus primeros trabajos hasta ahora? ¿Hay algún género o estilo que te gustaría explorar en el futuro?

Bueno, creo que disco a disco es bastante notorio, por ahí en algunos discos más que en otros, pero siempre estuve en la búsqueda del crecimiento, de sorprender a la gente con cosas nuevas, y a mí mismo también, reinventarme por mi propia salud artística. Encontrar nuevos ritmos, nuevos arreglos, nuevas sonoridades, buscando estar a la vanguardia o actualizado con todas las herramientas que se usan en los arreglos y producción y en la música del mundo, sin perder nunca mi esencia, por supuesto, siempre hablando del amor, de la libertad, de la superación personal, de la resiliencia, de la vida. Mis canciones siempre estuvieron marcadas por un sello de positivismo y de optimismo. Así que bueno, si bien hay una clara evolución disco a disco, siempre respetando mucho la esencia y siendo muy cuidadoso.

¿Qué canción tuya consideras que ha marcado un antes y un después en tu carrera y por qué?

Si hay una sola canción que debería yo destacar porque haya marcado un antes y un después en mi camino es “Amo”. Si bien después de “Amo” salieron muchas canciones que han marcado muchísimo el camino y hasta han tenido por ahí mayor impacto y mayor repercusión. “Amo” fue aquella canción que marcó un antes y un después en mi vida, en mi carrera, en mi camino, en todo.

¿Cómo te mantienes al día con las nuevas tendencias musicales y tecnológicas en la industria?

Bueno, mantenerme al día con lo que pasa en la música no es difícil. Primero porque tengo hijas adolescentes que todo el tiempo están alimentándome con música y con tendencias y con las cosas que van pasando. Y segundo porque yo al laburar de esto escucho música continuamente, estoy atento a lo que sale, a lo que sucede, a la escena musical y me gusta, me encanta reinventarme, me encanta también hacer colaboraciones. Si bien no he hecho muchas todavía, me encanta el hecho de colaborar, de retroalimentarnos con otros artistas, me gusta mucho eso.

El secreto del uso de Décimas para componer pasó de la poesía tradicional a Joaquin Sabina, este se lo pasa a Jorge Drexler y el cantante uruguayo te lo sugiere para tus composiciones. ¿Te sirvió el consejo? ¿en qué canciones utilizaste Décimas para componer?

Eso fue una anécdota que guardaré para siempre en mi corazón y en mis recuerdos más preciados. Lo conté ya alguna vez, estaba en los premios Grammys, creo que la segunda vez que había ido a los Grammys en Las Vegas, en el After, charlando con Jorge Drexler en un momento, él me pregunta si yo había abordado alguna vez la décima, yo le cuento que no sabía ni lo que era, la verdad, Jorge me dice que a él Joaquín Sabina se lo había recomendado y que a él también le había cambiado mucho su mirada en la poesía. Entonces, bueno, llegué a Argentina y empecé un poco a averiguar, a investigar. Y en un momento un poeta que se especializa en décimas, que es Alexis Díaz Pimienta, cubano, él vive en España, me menciona en una décima en su Instagram. Y a partir de ahí, bueno, empiezo a tener contacto con él y le cuento mi inquietud de escribir en décimas y él fue el que me ayudó, el que me pudo sumergir un poco en este mundo y nació después, bueno, junto con él, nació “El Motivo”. Esta canción que fue el primer single del disco y que no solamente tiene esa particularidad de estar en décimas y que tener musicalmente también una estructura distinta a lo que yo venía haciendo, para mí es una canción con un peso personal y una carga emocional muy profunda.

¿Cómo te recibe le público en las ciudades del interior como Cañuelas o en las Provincias?

El recibimiento del público siempre es maravilloso, siempre es lo más, en todos lados. No solamente en Argentina, cuando uno va girando por el mundo, por América, por España, ahí te das cuenta de que tenemos tanto en común. Los seres humanos somos tan parecidos, a veces digo que las fronteras son tan absurdas, los límites que separan un país de otro son tan efímeros también, porque realmente no hay mucha separación, tenemos muchas cosas en común y eso hace que cuando uno llega con su música, ya sea al interior del país de uno o a otro país, el recibimiento siempre es cariñoso, es amable, es con mucho respeto, siempre es obviamente poniendo en primer lugar la música, el arte, comulgando desde ahí, conectándose desde ahí, desde canciones sanas, entonces siempre es hermoso.