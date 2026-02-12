Banda Pueblo le pone calor a este Carnaval en Cañuelas.

Compartir

Reportaje a Chango Ibarra: En diálogo exclusivo, el líder del grupo cuenta cómo viven esta fiesta popular y anticipa un show cargado de ritmo y participación.

Por Martín Aleandro

Este lunes 16 de febrero a las 22hs una verdadera “Banda Pueblo” cañuelense presenta su espectáculo “Yo te he soñado carnaval” en la calle Libertad al 900, la cita es en El Marques. El artista entrerriano Edgardo “Chango” Ibarra monta sobre el escenario un increíble despliegue de músicos, donde la mayoría son locales. A puro tambor y ritmo festivo nuestro pueblo se viste de gala y sale a la calle a bailar.

Con la apertura oficial de los corsos 2026 el pasado viernes en Gobernador Udaondo, el Municipio se pone de fiesta para celebrar el tiempo de Carnaval. Se preparan las comparsas para desfilar en la Calle Alem, en El Taladro y en Uribelarrea, hasta el 21 de febrero Cañuelas tendrá jornadas recreativas y festivas para todos los vecinos.

Banda Pueblo presenta “Yo te he soñado carnaval” que es el primer trabajo del Chango Ibarra que está formado íntegramente por chamarritas comparseras en El Marques sobre la calle Libertad 988. Este nuevo género musical mixtura a la tradicional chamarrita entrerriana con la cultura del carnaval propia de Uruguay y Brasil, como así también del Litoral argentino. Ibarra en este sentido apuesta y eleva su mirada por encima de las fronteras políticas y culturales para conformar un nuevo lenguaje que aúna a los pueblos latinoamericanos.

Declarado de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre ríos, este proyecto permite un importante anclaje territorial, ya que abre el diálogo a las agrupaciones carnavaleras, a las batucadas, a las murgas, al baile, al canto y a la percusión. El Chango Ibarra en persona habló con Cañuelas Ya para brindarnos más información:

En Cañuelas tus presentaciones siempre son festivas y participativas, donde la premisa superior es ir a divertirse y terminar bailando y tocando algún instrumento de percusión. Gran parte del staff son vecinos, estudiantes tuyos del Instituto Cultural, profesores amigos, y hasta tu hijo Juan cortando entradas. Esta es una estrategia que no cualquier músico profesional hubiera elegido, ya que se entiende que mientras mejores músicos, mejor banda. ¿Por qué elegís trabajar de esta manera?

Las chamarritas comparseras vienen del mundo de la chamarrita entrerriana y de la cultura del corso, del tambor y la comparsa, en la comparsa se da esta mezcla en donde juegan profesionales con todos aquellos que tienen ganas de participar. En las batucadas donde yo empecé a salir de gurisito, tocábamos los instrumentos sin ser percusionistas preparados, pero aprendíamos a dominar nuestro tambor y cumplíamos un rol y entre todos se armaba eso maravilloso. Banda Pueblo intenta eso, a la hora de desarrollar los toques de tambores di vueltas y vueltas buscándole la forma para entender cómo se debían comunicar los toques, porque ahí está el secreto.

Te repregunto porque este formato de Banda Pueblo tiene un alto porcentaje de músicos locales. Tenés contactos en Entre Ríos, en Capital, y elegís a la gente de Cañuelas. ¿Por qué esta elección?

En realidad tiene varios integrantes locales pero está equilibrado con músicos que vienen de otros lados, Mariela Noseda, Florencia Fernández Inella y Agustina Sarlenga son Cañuelenses, y luego están los aquerenciados en el pago, Santiago Hernández, porteño, Raúl Gutta, correntino, y también se nos suma cuando puede Dani Correa, uruguaya. Luego está Uriel Troncoso, entrerriano radicado en Lanús. Una verdadera Banda Pueblo.

Adelantanos un poco cómo viene esta presentación en CABA para ir calentando el cuerpo y preparándose espiritualmente.

Vamos a presentar todo el disco ¨ Yo te he soñado, carnaval ¨ y le sumamos un montón de chamarritas comparseras nuevas, el show tiene 20 canciones, 7 percusionistas más, acordeón, Guitarra eléctrica, bajo, guitarra criolla, Saxo, Trompeta y muchas voces, tenemos de invitadas a las entrerrianas María Luz Erazun de Sauce de Luna y a Vanina Rivarola de Concordia que van a estar cantando, a Adriana Abrigo, Mario López Bondaz de Villaguay a Aldana Del Mestre de Paraná que va a estar bailando y a un trio de porteños que vienen de la murga porteña, Julián Nenna, Sebas Corzo y Gastón Puchet para hermanar la chamarrita comparsera con la murga. Como dice una de nuestras canciones, Llega la noche y sube el calor…, en las noches de carnaval todo puede pasar, pero no pienses, que tu cuerpo quieto a de estar…¨

Como lo exponemos en la introducción a la nota, este proyecto conlleva un fuerte anclaje territorial. ¿Cómo fue el proceso de colaboración con las agrupaciones carnavaleras locales y los músicos percusionistas?

La chamarrita comparsera es un emergente de lo que ha sucedido y sucede en Entre Ríos: la chamarrita y la cultura del carnaval. Más allá de mis vivencias, empecé a reunirme en un momento con amigos y referentes con los que habíamos andado en esas comparsas para nutrirme e inspirarme con las anécdotas y experiencias a la hora de escribir las letras de esas primeras canciones. Empecé en Gualeguay y luego viajé a distintos puntos de la provincia con el mismo propósito, generando encuentros y espacios de intercambio. Luego, con el material desarrollado, fui compartiendo los toques de tambores con la gente de las batucadas y referentes del tambor para tener un ida y vuelta sobre ese material, ya que esto viene de ahí y debe volver ahí. También empecé a convocar a poetas entrerrianos para que escriban sobre su visión del carnaval del litoral. Seguimos nutriendo esta mixtura desde adentro.