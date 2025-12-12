Básquet U21: Pedro Arias, el pívot de Cañuelas que se consagró campeón con San Lorenzo

Compartir

El joven basquetbolista cañuelense fue campeón Sub 21 con el “Ciclón” tras vencer a Atlético Pilar. Con apenas 18 años y 2,05 metros de altura, atraviesa un presente de crecimiento sostenido y sueña con llegar a la Liga Nacional.

Por: @oscarhh10

Un importante crecimiento deportivo y una carrera en franco ascenso está atravesando el basquetbolista cañuelense Pedro Arias, quien el pasado lunes se consagró campeón Sub 21 con San Lorenzo de Almagro, tras imponerse en la final ante Atlético Pilar.

El pívot, de 2,05 metros de altura, dio sus primeros pasos en el Club Cañuelas, continuó su formación en Tristán Suárez y, a comienzos de 2025, dio el salto al conjunto “azulgrana”, donde integra la Liga de Desarrollo, la Liga Próxima, el torneo de Primera y la categoría U21 en FEBAMBA.

Desde cañuelasya.com tomamos contacto con el joven deportista para conocer detalles de su presente y sus objetivos a futuro.

¿Cómo te iniciaste en el básquet?

—Fue a fines de 2022. Un profesor de Educación Física me invitó a un entrenamiento en el Club Cañuelas y ahí empecé. Me gustó mucho, me recibieron muy bien mis compañeros y me adapté rápido. Jugué un año en Cañuelas y después me llamaron de Tristán Suárez, donde estuve dos años, hasta 2024 en U17. A principios de 2025 me vine a San Lorenzo.

¿Cómo se dio el salto a San Lorenzo?

—En 2024 jugué la final de U17 con Suárez y ahí me vio un entrenador de San Lorenzo. Después me escribió para invitarme a entrenar y contar conmigo. Fui a probar, me gustó mucho y quiero intentar llegar lejos en el básquet.

¿Antes practicabas otro deporte?

—Hacía natación y fútbol, era arquero. Nada que ver con el básquet. Empecé en U15.

¿Qué entrenadores tuviste en tu formación?

—En el Club Cañuelas a Octavio Bianchini, en Tristán Suárez a Matías Alberro y en Primera a Julio Carrizo.

¿Cambió mucho el entrenamiento y la alimentación en San Lorenzo?

—Sí, es otra exigencia. Son más horas, más intensidad y entrenamientos más avanzados. También hay que descansar más y cuidar la alimentación. Antes comía tres milanesas con fideos, ahora bajé las porciones, como más fideos y empecé a comer pollo, que antes no comía. Igual, algún gusto me doy.

¿Cuáles son tus metas?

—A corto plazo entrenar con la Liga Mayor, que sería la Liga Regional. A largo plazo, tener minutos en la Liga Nacional y tratar de ir al exterior.

¿Ídolos en el básquet?

—Luis Scola y de la NBA Nikola Jokić.

¿Tu altura no es habitual para tu edad en Argentina?

—No, no es común ver chicos de 18 años que pasen los dos metros. A los entrenadores les llama mucho la atención y buscan este tipo de jugadores.

¿Hincha de…?

—Boca.

¿Si se diera jugar en Boca?

—Sería un lujo.

¿Tenés contacto con “Pipi” Barreiro?

—Cuando entrenaba en Cañuelas me lo crucé un par de veces y nos saludamos. Incluso vivía a tres cuadras de mi casa.

¿Tu familia acompaña este crecimiento?

—Sí, están súper contentos. Es sacrificado por las distancias y los horarios, pero me llevan, me traen y siempre me apoyan. Estoy muy agradecido.

¿Estudiás?

—Este año no arranqué porque le metí de lleno al básquet, pero el año que viene quiero empezar el Profesorado de Educación Física.

Desde Cañuelas hacia uno de los clubes más importantes del país, Pedro Arias representa el crecimiento silencioso del básquet local, con trabajo, constancia y acompañamiento familiar. Su reciente consagración con San Lorenzo en la categoría U21 no solo marca un logro deportivo, sino también un paso firme en un camino que recién comienza. Con proyección, disciplina y sueños claros, el joven cañuelense sigue dando pasos que ilusionan al básquet de la ciudad.