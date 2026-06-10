Benicio Robles se prepara para volver a Palermo y representar a Cañuelas

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El joven jinete cañuelense Benicio Robles continúa consolidando su crecimiento en las destrezas criollas y ya se encuentra preparando su participación en la tradicional Exposición Rural de Palermo, donde competirá el próximo 18 de julio junto a los mejores exponentes del país.

Por:@oscarhh10

Benicio logró clasificarse tras obtener el tercer puesto en una competencia disputada en marzo, resultado que le permitió acceder nuevamente a uno de los escenarios más importantes de la actividad ecuestre nacional.

Desde CañuelasYa dialogamos con Marina Dibaja, madre del joven jinete, quien destacó el esfuerzo y compromiso de su hijo.

«Benicio es jinete federado de la raza Petiso Argentino. Este será su segundo año participando en la Rural de Palermo y llega después de haber finalizado entre los mejores de su categoría», señaló.

Actualmente, Benicio compite en la categoría Intermedia, destinada a niños y niñas de entre 9 y 13 años.

También estará presente en Lobos

Antes de su participación en Palermo, el joven representante de Cañuelas tendrá otra importante actividad. Entre el 19 y el 21 de junio participará de la quinta edición de la Fiesta del Centro Nativo Acuyai, en la ciudad de Lobos.

Sobre este compromiso, Marina explicó:

«Es una fiesta muy linda. El 20 de junio se realizará la presentación de la raza Petiso Argentino y Benicio fue seleccionado para mostrar la versatilidad y la mansedumbre de su petiso.»

Peña solidaria para acompañar su camino

Con el objetivo de colaborar con los gastos que implica la participación en estos eventos, el próximo sábado 13 de junio desde las 20 horas se realizará una gran peña a beneficio de Benicio en la Sociedad de Fomento San José.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000, mientras que en puerta costarán $8.000.

La comunidad cañuelense tendrá así una nueva oportunidad de acompañar a uno de sus jóvenes representantes, que continúa llevando el nombre de la ciudad a los principales escenarios de la actividad ecuestre argentina.