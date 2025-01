Bomberos a mil!!!: Enero 2025 con 280 salidas de emergencia.

Compartir

Por: Oscar Heredia.

Si bien falta un par de días para terminar el primer mes del año, nuestros Bomberos Voluntarios ya tienen un saldo altísimo de salidas. En solo los primeros 28 días (al momento de esta nota) de lo que va en 2025 hay un total de 280 salidas de emergencia, en su gran mayoría a incendios de pastizales y campos.

En este contexto desde cañuelasya.com dialogamos con el jefe del cuerpo activo, Pablo Coronel, quien nos comentaba, «es mucha la carga de servicios que tenemos en lo que va del año, no recuerdo haber pasado una temporada así con semejante cantidad pero le vamos a hacer el frente porque nos queda 10 ó 15 días más». Con respecto a si en finde semana fue el peor con lo ocurrido en Máximo Paz y Uribe sostuvo «si, fue bastante complicado, tuvimos tres incendios grandes, uno con colaboración con bomberos de Suárez, pero contento con la repuesta de nuestra gente». En referencia al apoyo de otros cuarteles expresó «tuvimos el apoyo de 10 cuarteles, San Vicente, Alejandro Korn, Suárez, Spegazzini, Las Heras, SM del Monte, Gral. Belgrano y Lobos que es para destacar ya que nos enviaron 8 dotaciones». Es sabido que Cañuelas como distrito es el más grande de la región y es sin dudas quien más está sufriendo los incendios por la sequía, en este sentido Coronel dijo «somos uno de los cuarteles con más servicios por la dimensión del distrito, con 1200km2». Sobre el clima que vivimos y la falta de lluvia sostuvo «esperábamos lluvias en estos días que no hubo y aparentemente no va a pasar porque se espera una semana con altas temperaturas, ayer (por el 27/1) bajo a 5 servicios cuando llegamos a tener 18 salidas en un día». Obviamente se recomienda a los vecinos no hacer fuego y en esta línea Coronel manifestó «directamente no hacerlo, el otro día una vecina nos llamó y nos dijo son las 7hs puedo hacerlo?… Y le dijimos que por favor no». Al ser consultado sobre la salud del cuerpo activo de bomberos y el golpe de calor indicó «no, ninguno, nada más de una ampolla en un pie, después nada más, pero por suerte todos bien, venimos con un desgaste importante y por ello tratamos de rotarlos, pero sí están muy cansados porque tenemos familias, trabajo y muchas cosas por la que no podemos aflojar». Como cierre Coronel agradeció el apoyo de la Comisión Directiva de Bomberos, a la municipalidad y a la prensa por difundir el trabajo.