Bomberos Voluntarios de Cañuelas cerraron un 2025 con intensa actividad y máxima alerta.

Compartir

El año 2025 finalizó con un balance exigente para los Bomberos Voluntarios de Cañuelas, que contabilizaron 1.350 servicios prestados a lo largo de los doce meses. La última salida del año se registró el 31 de diciembre a las 23:58, reflejando la permanente demanda del cuerpo activo incluso en fechas festivas.

Por: @oscarhh10

En el inicio de 2026, el escenario genera preocupación y estado de alerta, principalmente por la importante sequía que atraviesa la región. Los pastizales altos, secos y con tonalidades amarillentas se transforman en material de alta combustión, una situación agravada por las elevadas temperaturas de las últimas semanas.

Desde cañuelasya.com dialogamos con el jefe del cuerpo activo, Pablo Coronel, quien explicó que “en este comienzo de año ya hemos tenido salidas por incendios chicos, muchos originados por descuidos de personas que queman basura creyendo que el fuego está controlado, pero termina descontrolándose”.

Consultado sobre el riesgo que representa el pasto seco visible en campos y banquinas de rutas, Coronel detalló:

“Estamos teniendo temperaturas altas, el pasto está completamente seco y eso es el combustible latente. Existe la llamada regla de los 30: temperatura mayor a 30 grados, viento superior a 30 km/h y humedad menor al 30%. Cuando se dan esas condiciones, el incendio avanza mucho más rápido favorecido por el clima”.

En paralelo, durante este mes comenzarán los preparativos para la formación de nuevos aspirantes a bomberos, un aspecto clave de cara al crecimiento del distrito y a los futuros destacamentos proyectados. Uno de ellos será el de Uribelarrea, que ya cuenta con su edificio en una etapa muy avanzada, y otro en el corredor de la Ruta 3, más precisamente en el barrio Los Pozos.

Para este último destacamento, el Municipio de Cañuelas ya cedió el terreno correspondiente y se vienen realizando cenas y eventos solidarios con el objetivo de reunir fondos para la construcción. En ese marco, ya se llevaron a cabo dos encuentros destacados: uno en El Cencerro, en el barrio Peluffo, y otro en el Club Santa Rosa, que permitieron recaudar importantes sumas destinadas a materiales y mano de obra.

Se espera que en las próximas semanas haya novedades sobre el avance de ambos proyectos, considerados estratégicos y necesarios para un distrito como Cañuelas, que presenta grandes distancias a cubrir. Contar con destacamentos en cada localidad resulta fundamental para mejorar los tiempos de respuesta y reforzar la seguridad de toda la comunidad.