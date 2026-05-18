Bomberos Voluntarios de Cañuelas reprogramaron el sorteo del “Chancho Móvil” para el 6 de junio

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Los Bomberos Voluntarios de Cañuelas anunciaron la reprogramación del tradicional sorteo del “Chancho Móvil”, una propuesta solidaria que busca recaudar fondos para colaborar con la institución y que además ofrece importantes premios para quienes participen.

El sorteo se realizará finalmente el próximo sábado 6 de junio y contará con tres premios principales. El primero será un televisor S-Mart de 32 pulgadas, mientras que el segundo premio consistirá en un lechón asado con ensalada y el tercero en dos pollos con ensalada.

Desde la institución informaron que el bono contribución tendrá un valor de 3.000 pesos por una unidad o dos bonos por 5.000 pesos. Los mismos pueden adquirirse en el cuartel central, ubicado en la intersección de las calles San Martín y Mitre, o solicitándolos directamente a cualquier integrante del cuerpo activo de bomberos.

Además, aclararon que todas las personas que ya habían comprado su bono continúan participando automáticamente del sorteo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La iniciativa, que combina solidaridad y colaboración comunitaria, busca seguir fortaleciendo el trabajo cotidiano que realizan los Bomberos Voluntarios de Cañuelas al servicio de toda la comunidad.