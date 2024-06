Boxeo de alto nivel: El cañuelense Mastronardi ganó en México.

Compartir

El pasado sábado, Tomás Mastronardi, venció x nockout tecnico en el 5to asalto al local Luis Arteche, en combate desarrollado en Hermosillo Sonora. El cañuelense estiró su invicto a 8 peleas ganadas en su haber con cuatro nockout.

Por: Oscar Heredia

En plena pandemia Tomás Mastronardi (año 2020) dejó Cañuelas para instalarse en Guadalajara, México. Allí empezó a enriquecer su amor por el boxeo, que había comenzado a practicar en 2019. Viviendo en la casa de otros dos cañuelenses que le dieron albergue sin dudarlo.

En tierras aztecas fue creciendo en este deporte que lo llevaron a tener triunfos importantes y nuevos desafíos. Además tiene una disciplina importante, desayunando a las 5am y empezando a entrenar a las 6am, algo que repite x la tarde, sumándole el apoyo a otros deportistas y dando clases también. Siendo su mayor sueño el poder levantar el cinturón de la categoría Súper Welter, para el orgullo nacional y de Cañuelas, obviamente.

Entre uno de sus entrenamientos y que iba a buscar a su hijo, Tomás se hizo unos minutos y respondió el contacto de Cañuelasya.com y esto nos decía.

¿Cómo se presentó la pelea?

Fue una pelea reñida, yo iba con un plan ….tras 9 meses de inactividad, así que tenía pensado una pelea a distancia. De menos a más, tranquilo. El rival propuso algo totalmente distinto, dentro de una pelea a lo nosotros sabíamos que era a 8 round, después bajando de la pelea nos enteramos que era a 6, así que bueno que lo definí en el 5to. Mi entrenador me decía que de «este» round no pase. Hubo un cabezazo en el primer round que yo lo tomé sin querer…que me partió la nariz, quieras o no eso te saca de eje. El 1er y 2do round claramente se lo llevó él, sabía que la pelea era larga y me centré en hacer mi trabajo. Y bueno, me dije voy a tener que cargarme hacia adelante, que él se sienta cansado, a cargarle el cuerpo …ahí los comentaristas decían que él tenía falta de estado. Mi rival tuvo actividad en diciembre, en abril así que ritmo no le faltaba. Y como dicen los mexicanos «golpea la cabeza que el cuerpo cae solo». Así saqué la pelea adelante, fue una victoria que me va a dar mucha experiencia. Hoy volví al gimnasio, me tomé un día de descanso que fué lo que me tomó volver de Hermosillo Sonora a Zapopan Jalisco (Guadalajara). Volví muy contento y destaco que voy a ganar mucha experiencia porque no había tenido una situación compleja como esta, porque soy visitante y más en Sonora.

¿Cómo es un día de entrenamiento?

Es empezar a la madrugada, 5am corriendo, después entrenamiento de fuerza, por lo general a las 5 ó 6 horas. Puede que culmine ahí o tenga un tercer entrenamiento de boxeo. De lunes a sábado por lo general, ahora voy a meter unos tres días a la semana. Dependiendo el día dos o tres días a la semana. Hacemos entrenamiento muy profesionales, mis entrenadores hacen el trabajo silencioso y a mi toca exponer.

¿Quienes integran su equipo?

Mi nutriólogo y preparador físico Ramiro Ponce, saca lo mejor de mí. Después Cristofer Torrejón que es kinesiólogo, hago trabajos de fuerza física con él. Se encarga de se mantenerme en una estructura física fuerte y sana. En la voz en mi esquina es Marlon y Juan Sierra, son dos hermanos de Sinaloa que están imponiendo hace muchos años su boxeo acá en Guadalajara. Son muy buenas personas, muy disciplinados. Me hicieron conocer a su padre «el puma» Sierra y Omar, quienes me fueron a buscar al aeropuerto. Me hicieron sentir como en casa.

¿Siempre tus peleas fueron en México?

Hasta el momento siempre en suelo Méxicano, vine a hacer mi carrera acá, mi debut fue acá. Tengo cero peleas amateur, solo hice dos exhibiciones. Así que eso me toca curtirme en suelo profesional. Para Las Vegas todavía me falta y mucho. Tengo los pies sobre la tierra y sé que tengo que entrenar muchísimo. Y mi sueño es un título del mundo en una noche de Las Vegas. Así será con este equipo que tengo, representando a Cañuelas, Argentina y México.

¿Tus sueños?

Ser campeón del mundo y brindarles calidad de vida a mi familia. Y quiero llevar un título mundial a mi ciudad natal Cañuelas. Soy mucho de mi familia y poco de todos los que conozco. Lo disfrutaría mucho llegar a Ezeiza con mi cinturón y de ahí a Cañuelas comer algo con la familia y compartir abrazos, besos y fotos. Dinero, autos, oro…eso no me define, soy sencillo, la familia, soy Cañuelas.

¿Extrañas Cañuelas?

Extraño mucho Cañuelas, es lo más grande que hay. Fui en Enero y me quedé hasta febrero, la pasé espectacular. Volví después de 3 años y medio volví y fue un impacto de los demás en mí y yo en ellos fue hermoso, hasta las lágrimas.

¿Que tal la cultura mexicana y el picante?

La verdad son muy buenos los mexicanos. Yo me tengo que adaptar a esta cultura, pero siempre con la bandera Argentina. El argentino es muy pasional y como el argentino no hay. Nosotros vivimos de una fuente que se llama pasión, corazón, somos a todo dar. Respeto mucho a la cultura de México, que han sufrido mucho a través de toda su historia. No son como nosostros y los digo. Nosotros somos muy familiares. Pero son muy cálidos, humildes, te reciben bien. Tienen mucha cultura, aztecas, mayas …influencia española, intercambiamos cultura, pensamientos. Mi hijo es nacido en México, yo soy argentino y lo voy a criar como tal y le voy a inculcar arraigadidimo mis valores. Al que le guste bien y al que no le guste también. Lo mejor que me pasó en la vida y nacer en Argentina, lo 2do irme de Argentina…. Acá encontré mucho. Y al picante me costó poco adaptarme, porque soy de comer lo que venga y al trabajar con mexicanos es todo el día con picante. Y le dá sason a la comida no??? Siempre y cuando no te pases porque sino te arde hasta el «tuje».