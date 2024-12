Bruno Carabel: “Espero que mis canciones puedan trascender y llegar a la gente”.

Compartir

El cantante cañuelense presentará su nuevo disco, Pasos, este 13 de diciembre en el Cine Teatro Cañuelas a las 21 horas. Entradas a la venta en boletería (Lara 824) y en el sitio web plateaunotickets.

El reconocido cantautor cañuelense Bruno Carabel estrenará su segundo material discográfico, Pasos, este 13 de diciembre en el Cine Teatro Cañuelas a las 21 horas, dándole así un cierre bien cañuelense al ciclo teatral y artístico de este 2024. Su nuevo trabajo se hizo esperar, pero después de 6 años de su primer álbum, titulado Ayer, llega con todas las expectativas de Bruno, que tuvo la amabilidad de conversar con CañuelasYa sobre esta presentación.

Esta es tu segunda presentación en el Teatro, ¿cómo fue esa primera experiencia? Me imagino que hay cierta diferencia entre tocar en un bar y hacerlo en el teatro del pueblo, si bien ambas escenas tienen su mérito.

El año pasado tuve el honor de tocar cuando el teatro abrió después de tanto tiempo, y fue una experiencia única. El teatro tiene algo que el bar no te da, aunque es hermoso también. El teatro es algo tan íntimo, tan de uno, que tiene una magia muy difícil de explicar. A diferencia del año pasado, estoy presentando un disco nuevo, y puedo hacerlo nada más ni nada menos que en el teatro otra vez, tengo ese privilegio.

¿Hace cuánto estas preparando Pasos? ¿Cómo fue el proceso creativo detrás del disco?

Hace mucho tiempo, de hecho, todo el tiempo les comentaba a mis amigos que estaba muy enojado conmigo mismo, porque siempre prometía que iba a salir el segundo disco, pero no podía lanzarlo. Las canciones están hace mucho tiempo; algunas son más nuevas que otras. Hay canciones de este año que no conoce nadie, y otras ya las lance como adelantos solas. El disco conllevó todo un proceso detrás, son horas de planificación y de trabajo para poder plasmar el sueño que tiene uno de poder trascender con las canciones y que salga a la luz todo ese esfuerzo. La verdad, estoy muy ansioso y muy, muy contento de tener la suerte de poder estar contando esto.

¿Por qué tuviste dificultades para sacarlo? ¿Tenías problemas desde lo que es la construcción de canciones, o habían circunstancias fuera de tu control?

No, fue desde el sentido de que todo es un gasto económico grande. Hacer un disco conlleva mucha producción y mucha inversión, que obviamente lo vale, pero a veces uno no contaba con los medios económicos para hacerlo. No es tan fácil hacer tantos temas seguidos, y a eso se le suma la producción audiovisual y lo que son los videoclips promocionales. Siempre se priorizó la calidad de todo el trabajo, porque uno quiere dar lo mejor, y por eso se tardó bastante en poder sacarlo.

¿Y ahora que ya lo tenes en tus manos, que expectativas tenes en cuanto a tu presentación en el teatro?

Las expectativas son muy grandes, es algo que vengo soñando hace mucho tiempo. Espero que a la gente le gusten las canciones, hay algunas que forman parte del disco que ya se cantan, y eso me alegra mucho. Espero que mis canciones puedan trascender y llegar a la gente con la misma alegría, emoción y amor que me generan a mí al cantarlas y hacerlas.

¿Ya estás preparando material nuevo, o proyectándolo?

Sí, estoy grabando tres canciones con Marcelo Predacino, el productor de Abel Pintos, que probablemente sean parte de mi tercer disco.

¿Tenés planes de presentar tu material nuevo en otros lugares además de Cañuelas?

Me gustaría poder presentarlo en Capital Federal o en La Plata, estamos en la búsqueda de lugares. Me encanta tocar acá y lo hice toda mi vida, pero creo que es momento de salir un poco del pueblo, y poder ir a otro lado para defender mi trabajo.