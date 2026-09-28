Bruno Carabel prepara “Antología”, un recorrido por su historia musical.

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El cantautor cañuelense se presentará el próximo 7 de noviembre con un espectáculo que recorrerá sus dos discos anteriores y adelantará parte de su nuevo material. Promete una puesta en escena renovada y una noche especial junto a músicos e invitados.

El cantautor cañuelense Bruno Carabel se encuentra en plena preparación de “Antología”, el espectáculo que presentará el próximo 7 de noviembre en el Cine Teatro Cañuelas, donde propondrá un recorrido por diferentes etapas de su carrera musical.

En diálogo con CañuelasYa, Carabel adelantó que será una presentación especial, en la que combinará canciones de sus dos trabajos discográficos anteriores con un anticipo de lo que será su próximo material.

“Estoy preparando algo muy lindo para mi carrera. Será un show que se llama ‘Antología’, en el que voy a repasar mis dos discos anteriores y también habrá un adelanto de lo que será mi próximo material”, expresó.

Si bien el artista ya se presentó anteriormente en el escenario del Cine Teatro, aseguró que esta vez la propuesta será diferente. “Ya hice dos shows en el Cine Teatro, pero este será totalmente distinto, con otra puesta en escena y un repaso de toda mi historia en la música. Quiero que quienes vengan se lleven una experiencia única”, señaló.

Un tercer disco en camino

Paralelamente al armado de “Antología”, Carabel continúa trabajando en su tercer disco junto al productor musical Marcelo Predacino, reconocido por su trabajo con Abel Pintos.

“Seguimos trabajando juntos en mi tercer disco. Estamos muy contentos porque ya tenemos alrededor de ocho temas y todavía no lancé ninguno. Eso es lo lindo y novedoso: pronto se van a poder escuchar en YouTube y Spotify”, anticipó.

Al referirse al momento artístico que atraviesa, el músico destacó el crecimiento alcanzado a partir de los años de experiencia. “Me encuentro más grande, con más experiencia y brindando todo de mí para que mis canciones crezcan y viajen por todo el mundo. Sigo sumando a mi pasión, sin bajar los brazos. Estoy en una etapa muy importante a nivel vocal, artístico y como músico; me siento mejor”, afirmó.

Y agregó: “La gente lo va a poder ver este 7 de noviembre, con un gran trabajo que venimos haciendo junto a mis músicos y toda la gente que está aportando para este show”.

Para esta presentación, Carabel estará acompañado por Mauro Rodríguez en batería, Lucas Orrego en guitarra, Cristian Pécora en bajo, Martín Villalón en percusión y Sebastián Rodeiro. También formarán parte de la propuesta Dorita Chávez, ex corista de Axel y Diego Torres, y Guadalupe Farías Gómez.

Su faceta como productor

Además de su carrera como cantante y compositor, Bruno atraviesa una nueva experiencia como productor. Actualmente se encuentra trabajando en la instancia final de “Sueño de Cantar”, preparando la gran gala que se realizará el 17 de octubre en el Cine Teatro Cañuelas, con una importante participación de artistas cañuelenses.

“Es la primera vez que hago una producción de esta magnitud. Fue un año bastante movilizado para mí porque aposté mucho a producir y también a mi música”, explicó.

Mientras avanza con ambos proyectos, Carabel se prepara para hacer de “Antología” una síntesis de su recorrido y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa en su carrera.

Las entradas para el espectáculo pueden adquirirse en la boletería del Cine Teatro Cañuelas, con promoción 2×1 durante septiembre, o a través de PlateaUno Tickets.

En redes sociales, el artista puede encontrarse como Bruno Carabel en Instagram, Facebook y Spotify.