Bruno Carabel presentará «Antología», un recorrido por su historia musical en el Teatro Cañuelas.

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El próximo 7 de noviembre, el Teatro Cañuelas será escenario de una noche muy especial para el músico local Bruno Carabel, quien presentará «Antología», un espectáculo pensado para recorrer las canciones, las historias y los momentos más importantes de su trayectoria artística.

Con un mensaje cargado de emoción, el artista expresó que este concierto representa mucho más que un show: será un reencuentro con el público que lo acompañó a lo largo de los años y una celebración de la música como parte fundamental de su vida.

«Hay canciones que nos acompañan toda la vida… y hay noches que merecen ser recordadas para siempre», señaló Carabel al anunciar el espectáculo, invitando a compartir una velada en la que repasará las obras que marcaron su camino musical.

La apertura de la noche estará a cargo de Román Angó, quien será el encargado de dar comienzo a una propuesta que promete emociones, recuerdos y un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión.

El concierto se realizará el viernes 7 de noviembre, a las 21 horas, en el Teatro Cañuelas. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Platea Uno Tickets, en www.plateaunotickets.com, o comunicándose al 6380-2002.

Con «Antología», Bruno Carabel invita a revivir esas canciones que forman parte de la memoria de muchas personas y a compartir una noche que promete quedar grabada entre los momentos más importantes de su carrera artística.