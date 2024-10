Bruno Carabel presentará su segundo disco.

Compartir

En el Cine Teatro Cañuelas

Tras un tiempo prolongado de trabajo en los nuevos temas, en cañuelense Bruno Carabel prepara la presentación de su nuevo material discográfico. La cita será el próximo 13 de diciembre en el escenario del Cine Teatro Cañuelas. Dicho trabajo artístico cuenta con el aporte de varias personas, entre ellos del mismo productor de Abel Pintos.

Desde cañuelasya.com dialogamos con Bruno Carabel quien expresó.

Por: Oscar Heredia.

¿Se viene el nuevo disco?

Si, gracias a Dios puedo decirlo. Hace varios meses que detrás de esto y el 13 de diciembre saldrá a la luz. Voy a presentar mi segundo disco en el Cine Teatro Cañuelas, muy contento por ello. Las canciones ya las tenía, es una cuestión a veces … económico viste, uno tiene que ir de apoco. Viendo el momento de poder realizar las producciones. Obviamente por la situación que estamos viviendo es muy complicado todo, por eso se me ha atrasado mucho. Con respecto a lo que se va a encontrar la gente…nada, con un material hermoso. Una maduración musical muy buena, sinceramente estoy muy feliz por poder mostrar todas las canciones que forman este segundo álbum de lo que ya fui mostrando sencillos como «que voy a hacer mi amor», «ahora», «ella», «busco», tambien hay otras más.

¿Todos los temas son creación tuya?

Son todos míos. La producción de Jonathan Burgos, además es mi productor desde hace mucho tiempo. También me encuentro grabando con Marcelo Predacino que es productor de Abel Pintos, algunos temas que luego veré si formarán parte de este segundo disco o un futuro tercer disco.

¿Hace mucho tiempo que buscabas está fecha de estreno?

Estoy contento porque este 13 de diciembre voy a plasmar todo lo que venimos trabajando hace años en un show hermoso y único.

Hace tiempo que venía anunciando que se venía el segundo disco y no se daba, me enojaba conmigo mismo y decía… Para que lo digo si después no llego. Este año me lo propuse desde principio de año. Feliz y ansioso.

¿No es fácil armar un show de este tipo?

No, porque aparte también tiene que ver mucho el contexto. Hacerlo en el Cine Teatro de Cañuelas es muy especial, no te voy a negar que quiero el Teatro lleno y que todo el mundo me acompañe. Y espero que la gente que vaya se lleve lo que uno quiere mostrar en el show. Además de ansioso me estoy ocupando mucho.

¿Quienes te acompañan?

Aparte de tener a Burgos en producción y guitarra, está Raúl Guta en batería, Pablo Goyena en saxofón, pato Villalón en percusión, Cristian Pécora en bajo, sumamos a Lucas Orrego en guitarra. Va a haber varios invitados del pueblo que siempre está … Primero que siempre me está apoyando y segundo que disfrutamos mucho de hacer música. Hay muchos invitados de los cuales en estos últimos años he conocido con la música. Puede haber lindas sorpresas, no puedo decir mucho más, pero sé que ese día va a estar muy emotivo.

¿Tu pasión por la música cuando nace?

Desde muy chico. Soñaba con estar arriba de un escenario desde los 12 años, la música además de ser lo que amo y hago, es como un ADN. La música para todo el tiempo por mi día a día.

¿Qué nombre lleva este nuevo disco?

Mi primer disco se llama «ayer» y ahora este segundo disco se llama «pasos». Yo creo que hay un gran camino de experiencia y madurez en todo lo que transcurrido durante años que me ha hecho sacar este segundo álbum. Las canciones están más maduras, me seguí perfeccionando tanto a nivel musical como en el canto. Y uno ha tenido el progreso que con trabajo y esfuerzo lo voy haciendo.

¿Qué significado tienen los eventos solidarios que formar parte?

Lo hago de corazón. Para mí la música es para compartir y desde mi lugar si sirve para ayudar es algo…para mí es hermoso. Si esto que hago puede ser utilizado para ayudar a las personas a mí me encanta. Forma parte de la vida dar una mano al otro, obviamente sin esperar nada a cambio, uno lo hace de corazón. Hemos tenido la posibilidad de ayudar a muchas personas con la música y es algo tan lindo porque…aunque creas o no, el artista está poco valorado con respecto al trabajo. El show será el 13 de diciembre, 21hs. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Cine Teatro o bien por www.plateaunoticket.com