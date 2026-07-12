CAMBIOS EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CLASES PROFESIONALES

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El Gobierno Municipal informa que, como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Gobierno Nacional en el sistema de licencias profesionales, la Provincia de Buenos Aires implementó un nuevo procedimiento para el otorgamiento de las licencias de conducir correspondientes a las clases profesionales. En ese marco, la Provincia suscribió un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la emisión de las licencias interjurisdiccionales de las clases C, D y E, implementado mediante el Decreto Provincial N° 3153/25.

A partir de esta implementación, las licencias profesionales se diferencian según correspondan a actividades jurisdiccionales, dentro de la provincia de Buenos Aires, o interjurisdiccionales, para quienes desarrollan su actividad en todo el país y el exterior. En estos últimos casos, los aspirantes deberán cumplir con las instancias de capacitación y evaluación que realizarán prestadores externos registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El nuevo esquema también prevé la intervención de prestadores externos registrados para la realización de evaluaciones psicofísicas y de las instancias de capacitación y evaluación teórico-práctica, según la categoría y el tipo de trámite correspondiente. De esta manera, se reemplaza la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y se unifica el sistema en la Licencia Nacional de Conducir.

Ante cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse por llamada telefónica al 2226 51-3172, de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas, o acercarse a la Oficina de Licencias de Conducir, ubicada en San Vicente esquina Belgrano, donde recibirán el asesoramiento correspondiente.