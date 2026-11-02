CAMBIOS EN LOS RECORRIDOS DE COLECTIVOS POR TRABAJOS DE BACHEO.

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El Gobierno Municipal informa que a partir del lunes 2 de noviembre se implementar á n modificaciones en los recorridos del transporte público de pasajeros debido a los trabajos de bacheo con hormigón que se desarrollan en distintos sectores de la trama vial urbana de Cañuelas.

Las tareas forman parte del programa de mejoramiento de calles, que contempla intervenciones en más de 20 puntos y se lleva adelante de manera conjunta entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

En este marco, los colectivos que ingresan a Cañuelas por Del Carmen continuarán por esa calle hasta Mitre, donde doblarán a la izquierda para retomar el recorrido habitual por Basavilbaso y continuar hacia el Hospital y la Estación de Cañuelas.

Por su parte, los servicios que salen de la Estación de Cañuelas circularán por Alem, Rivadavia, Basavilbaso y 25 de Mayo. Luego continuarán por Moreno y, mientras permanezca afectada la circulación por Florida, tomarán Antártida Argentina hasta San Vicente. Desde allí, doblarán a la derecha y retomarán por 25 de Mayo hasta República Oriental del Uruguay, para continuar por Del Carmen.

En tanto, el servicio de la línea 51 Expreso que circula por autopista tendrá un recorrido diferenciado: saldrá por Alem, continuará por Rivadavia hasta 25 de Mayo y seguirá por República Oriental del Uruguay hasta Del Carmen.