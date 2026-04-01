Campaña antigripal 2026 en Cañuelas: quiénes pueden vacunarse y dónde aplicarse la dosis

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El operativo ya está en marcha en todo el distrito con atención en el Hospital Ángel Marzetti y en las distintas unidades sanitarias. La estrategia avanza por etapas, priorizando a los grupos de riesgo. canuelas.ya

Por: @oscarhh10

Desde los primeros días de marzo comenzó en el distrito de Cañuelas la campaña de vacunación antigripal 2026, dirigida en una primera instancia a los sectores más vulnerables y, progresivamente, al resto de la población.

Las vecinas y vecinos interesados en aplicarse la dosis pueden acercarse a los distintos centros de salud del distrito, ya sea en las unidades sanitarias o en el Hospital “Ángel Marzetti”. En el caso del nosocomio ubicado sobre la calle Rawson, la atención se realiza de lunes a viernes de 7 a 13:30, y los sábados de 8:30 a 12:30.

En cuanto a las unidades sanitarias distribuidas en el distrito, en localidades como Máximo Paz, Alejandro Petión, Santa Rosa y Los Pozos la vacunación se lleva a cabo de lunes a viernes de 7 a 13, mientras que en Uribelarrea se aplica los días martes y miércoles de 8 a 13. Además, en Gobernador Udaondo se realizará una jornada especial el sábado 11 de abril, de 8 a 13, para facilitar el acceso a los vecinos de la zona.

En diálogo con CañuelasYa, el secretario de Salud del Municipio, el Dr. Daniel Arfus, explicó que “en una primera etapa comenzamos con la vacunación del personal de salud y las personas mayores de 65 años, quienes aún pueden acercarse a recibir la dosis”.

Asimismo, detalló que “desde el 23 de marzo se inició la segunda etapa, que incluye a embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al parto), niños y niñas de 6 meses a 2 años, y personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión o insuficiencia renal”.

En relación a otros grupos alcanzados por la campaña, Arfus agregó que también se incluye al personal estratégico, como policías y bomberos, y que este año se incorporó a quienes mantienen contacto con aves de corral.

Si bien la vacunación antigripal no es obligatoria, forma parte del calendario nacional y es altamente recomendable para prevenir complicaciones asociadas a la enfermedad, especialmente de cara a la temporada invernal. En ese sentido, especialistas advierten sobre la circulación de virus en otras regiones del mundo y la posible llegada de cuadros similares en los próximos meses.

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