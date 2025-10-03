Campaña de donación de sangre.

Compartir

El próximo miércoles 15 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de donación de sangre organizado por el Hospital de la Cuenca Alta Néstor Kirchner y el colegio IMEI. Esta será la segunda oportunidad que trabajan en conjunto el Cuenca y el establecimiento educativo y se desarrollará en las instalaciones deportivas del IMEI en calle Del Carmen 1695. Cabe mencionar que la iniciativa surgió en 2024 con alumnos de 4to año de IMEI con la docente Roxana, este año a los alumnos del ahora 5to año se le suman los chicos del 1er año, quienes continuarán con esta significativa iniciativa. El horario para donar sangre será de 8 a 13hs. El alumnado ya fue inscribiendo a las personas que donarán sangre tanto en la Feria de Ciencias como en la Feria distrital que se desarrolló en el colegio Estrada de Cañuelas. Igualmente aquellos interesados en donar y que no se han anotado previamente podrán acercarse el mismo día 15 de octubre para donar sangre. Asimismo se pueden anotar en la sede del colegio, Brandsen esquina Hipólito Irigoyen. La institución tiene un canal de difusión en wasap y en Tik Tok que se llama «donación de sangre IMEI».

Por: @oscarhh10

REQUISITOS

Hay varios puntos que hay que tener en cuenta a la hora de donar sangre, entre esos está el tener entre 16 y 65 años, pesar 50kg o más, sentirse en buen estado de salud, concurrir con DNI, desayunar liviano con infusiones azucaradas, sin lácteos y sin grasa. Siempre hay dudas sobre cuantas veces se puede donar sangre por año, en este sentido cabe remarcar que en hombres el plazo mínimo entre donación y donación es de 2 meses, mientras que en mujeres es recomendable cada 3 meses. Por último hay que destacar que el «período ventana» es el período entre contagio de una enfermedad y su detección mediante un análisis de sangre. En casos como el HIV y las hepatitis B y C este lapso puede durar entre 1 y 3 meses. Solo un donante puede salvar a 3 personas. Los canales de comunicación del colegio IMEI son @colegioimei en instagram, +542226422361 ó colegio privado IMEI en facebook. Por su parte el Hospital Cuenca Alta está en instagram como @hemoterapia_hcank, el número de wasap es +54 9 11 2898-5189 o hospital de cuenca alta Néstor Kirchner en facebook.