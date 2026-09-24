“Cantora”: un homenaje a Mercedes Sosa que une la música y la danza

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La Peña Folklórica La Telesita presentará el próximo 24 de octubre “Cantora”, una propuesta escénica inspirada en la vida, la voz y el legado de Mercedes Sosa. Con dirección general de Eliana González, la obra propone recorrer a través de la danza las raíces, luchas, dolores y amores presentes en las canciones de una de las artistas fundamentales del folklore argentino.

La Peña Folklórica La Telesita se prepara para presentar “Cantora”, una obra concebida como un sentido homenaje a Mercedes Sosa y al enorme legado artístico y cultural que dejó a través de su música.

La presentación será el próximo 24 de octubre y tendrá como eje no solamente las canciones de “La Negra”, sino especialmente la profundidad de sus letras y las emociones e historias que atraviesan cada una de ellas.

“Cantora” nace con la intención de acercarse al universo sensible de Mercedes Sosa desde el movimiento, poniendo el cuerpo al servicio de aquello que sus canciones cuentan, evocan y despiertan.

La propuesta va más allá de representar coreográficamente sus canciones. Busca transmitir los sentimientos que habitan en ellas: las raíces, los dolores, las luchas, los amores y una particular mirada sobre la vida que convirtió a Mercedes Sosa en una voz reconocida mucho más allá de las fronteras argentinas.

Cuando el cuerpo interpreta las palabras

A través de un lenguaje escénico vivo, la danza dialogará permanentemente con la música para construir diferentes climas y emociones.

Cada intérprete tendrá la posibilidad de encontrar su propia manera de habitar las palabras de Mercedes, transformando las canciones en movimiento y llevando al escenario aquello que muchas veces la música logra expresar más allá de las palabras.

De esta manera, “Cantora” propone un recorrido sensible en el que música y danza se encuentran para mantener vigente una obra que continúa atravesando generaciones.

La dirección general estará a cargo de Eliana González, mientras que la creación coreográfica será responsabilidad de Rocío González y Leonel Esquivel. La interpretación estará a cargo de Marisol Carabajal.

Con esta propuesta, La Telesita buscará rendir homenaje a una artista cuya voz quedó profundamente ligada a la identidad y a la cultura popular argentina, recuperando su legado desde una mirada propia y a través del lenguaje de la danza.