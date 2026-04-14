Cañuelas abrió la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026.

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La convocatoria ya está en marcha para la edición N°35, con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para todas las edades

El Gobierno municipal de Cañuelas informó que ya se encuentra abierta la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2026, una de las políticas públicas más importantes del país que promueve la inclusión, la participación y el desarrollo a través del deporte y la cultura.

La convocatoria es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, a nivel local, se articula a través de las áreas de Deportes, Adultos Mayores y Cultura, con el objetivo de garantizar la participación de vecinos y vecinas de todo el distrito.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, mediante la Subsecretaría de Deportes, los Juegos Bonaerenses celebran este año su edición número 35 e incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

La propuesta está destinada a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas, abarcando una amplia variedad de categorías que permiten la participación de distintos grupos etarios y realidades sociales.

Como cada año, la competencia se desarrollará en distintas etapas: local, regional y final provincial, siendo esta última en la ciudad de Mar del Plata, donde miles de participantes de los 135 municipios bonaerenses se reúnen para compartir una experiencia única.

Desde el Municipio destacaron la importancia de esta iniciativa, que no solo fomenta el deporte y la cultura, sino también valores como el compañerismo, la inclusión y el trabajo en equipo.

Quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden acercarse a las áreas correspondientes o consultar a través de los canales oficiales del Municipio.