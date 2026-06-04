Cañuelas abrió una nueva convocatoria para ingresar a la Guardia Urbana.

La Municipalidad busca incorporar aspirantes para tareas de prevención, monitoreo y apoyo en seguridad. Los interesados deberán ser mayores de 21 años y contar con secundario completo.

La Municipalidad de Cañuelas informó que se encuentra abierta la convocatoria para el ingreso de nuevos aspirantes a la Guardia Urbana, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y seguridad en distintos puntos del distrito.

Según se detalla en la convocatoria, podrán postularse personas mayores de 21 años que cuenten con estudios secundarios completos.

Los seleccionados desempeñarán funciones vinculadas a la prevención en la vía pública, acompañamiento de caminantes en áreas comerciales, conducción de móviles municipales de seguridad y monitoreo de cámaras del sistema de vigilancia local.

Desde el Gobierno municipal indicaron que los interesados deberán presentar su currículum vitae en la Municipalidad de Cañuelas, en el horario de 8 a 14 horas.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para reforzar la presencia preventiva en los barrios y espacios públicos del partido, brindando apoyo a las tareas de seguridad y control que se desarrollan diariamente en la comunidad.