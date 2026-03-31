Cañuelas adelanta las tareas de poda en la Plaza San Martín por cuestiones ambientales.

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El Gobierno Municipal de Cañuelas informó que, a partir de las condiciones detectadas en el lugar, se resolvió adelantar para los primeros días de abril el inicio de las tareas de poda en la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad.

La decisión fue tomada en base a un relevamiento realizado por la Dirección de Espacios Verdes, donde se detectó una importante acumulación de desechos de aves. Esta situación viene generando inconvenientes en términos de higiene y contaminación, afectando la calidad ambiental del espacio y su uso cotidiano por parte de vecinos y vecinas.

Desde el área explicaron que los trabajos forman parte del plan anual de mantenimiento del arbolado público, una intervención que no solo apunta a mejorar el estado general de la plaza, sino también a preservar la salud de las especies y reforzar las condiciones de seguridad en el lugar.

En ese sentido, se remarcó que las tareas se llevan adelante bajo criterios técnicos y ambientales específicos, garantizando que no se produzcan daños en las aves ni en otros animales que habitan el espacio. Por el contrario, la poda permitirá ordenar el entorno y reducir los efectos negativos asociados a la acumulación de residuos orgánicos.

Por último, el Municipio solicitó a la comunidad respetar las áreas de trabajo durante el desarrollo de las tareas, con el objetivo de facilitar su correcta ejecución y evitar inconvenientes.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de mantenimiento y cuidado del espacio público que el Gobierno local viene implementando en distintos puntos del distrito.