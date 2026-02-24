Cañuelas arrancó el 2026 con un triunfo trabajado ante Claypole.

Compartir

En una Tarde de reencuentros y expectativas renovadas, Cañuelas comenzó la temporada 2026 con una victoria clave: fue 2-1 ante Claypole en el estadio “Jorge Arín”, en un partido típico de primera fecha, cargado de intensidad, nervios y detalles que terminaron inclinando la balanza.

El equipo conducido por la dupla Nahuel Ortiz y Bautista Pelorosso volvió a la competencia oficial después de más de cuatro meses de inactividad y lo hizo con tres puntos que invitan a ilusionarse.

Un primer tiempo de paciencia y eficacia

Con varios de los ocho refuerzos formando parte del once inicial, el Tambero tuvo que acomodarse en el inicio. Claypole tomó la iniciativa y manejó la pelota durante los primeros minutos, imponiendo ritmo y presión.

Sin embargo, Cañuelas golpeó en la primera situación clara que tuvo. A los 35 minutos, Kevin Silcan capitalizó un centro bajo y preciso del “Huevito” Tomás Scelzi y definió con categoría para abrir el marcador. Fue una muestra de contundencia en un tramo donde el dominio territorial había sido visitante.

Golpe por golpe y el regreso soñado

En el complemento, Claypole encontró el empate tras una pelota parada que Mario Campanelli convirtió a los 69 minutos. El empate parecía encaminar el partido hacia un cierre incierto.

Pero apenas cuatro minutos después llegó el momento que marcó la noche. Hernán Ortíz, en su regreso al club tras casi diez años, capturó una pelota en el área y sacó una volea formidable para el 2-1. Fue un gol con sabor especial: por el contexto, por el momento y por el simbolismo del regreso.

Ortíz no solo fue determinante en el resultado, sino también en la personalidad que mostró el equipo para volver a ponerse en ventaja de inmediato.

Sufrir para ganar

En el tramo final, Cañuelas debió resistir. Claypole adelantó líneas y buscó el empate con empuje, aunque paradójicamente el arquero Estéfano Francesconi no tuvo intervenciones determinantes. El Tambero supo cerrarlo con oficio y carácter.

Triunfo trabajado ante un rival históricamente incómodo, en un partido que dejó señales positivas y margen de crecimiento.

Lo que viene

Por la segunda jornada, Cañuelas visitará a Central Córdoba en Rosario el próximo martes 3 de marzo a las 20 horas, en un desafío que pondrá a prueba la solidez del equipo fuera de casa.

Síntesis

Cañuelas 2:

Francesconi; Coyette (Laurito), Ybarra (Campos), Ortíz y Scelzi; Acuña (Lazarte), Quagliano, Silcan y Gueler Laje (Ibáñez); Aguirre y Arias (Tarrío).

DT: Nahuel Ortiz y Bautista Pelorosso.

Claypole 1:

Cabrera; Benítez, Campanelli, Godoy y Jasni; Cruz (Caraballo), Ortiz, Alfonzo y Acosta (Luján); Pavia y Llodrá (Mengeón).

DT: Roque Drago.

Goles: Silcan (35’), Campanelli (69’) y Ortíz (73’)

Amonestados: Scelzi, Coyette, Ortíz y Aguirre (C); Campanelli (Cla)

Árbitro: Valentín Bocaccia

Público: 550 personas

Figura: Hernán Ortíz